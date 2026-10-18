Scontri a Milano, fermo preventivo anche per i minorenni, l'idea della Lega "subito un decreto"

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A seguito degli scontri e delle devastazioni avvenute in alcune città italiane, tra cui Milano, negli ultimi giorni, la Lega proporrà un decreto legge che introduca il fermo preventivo anche per i minorenni. Si tratta di una norma introdotta quest’anno, che permette alla polizia di portare nei propri uffici persone che non hanno commesso alcun reato e trattenerle lì per 12 ore, se temono che i fermati possano causare problemi durante una manifestazione pubblica.

La proposta di fermo preventivo per i minorenni della Lega

Con un comunicato, la Lega ha annunciato che proporrà di estendere il fermo preventivo anche ai minorenni. Il partito del vicepremier Salvini ha comunicato:

Alla luce dei ripetuti episodi di violenza registrati negli ultimi mesi e anche nelle ultime ore, la Lega propone di trasformare in decreto-legge urgente alcune delle misure contenute nel disegno di legge sulla sicurezza attualmente in discussione al Senato.

ANSA

La Lega chiede in particolare: “Il fermo preventivo anche per i minorenni, il divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e l’introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilità di ricorrere all’arresto differito”.

Cos’è il fermo preventivo

Il fermo preventivo è una norma introdotta all’interno dell’ultimo “decreto sicurezza”, dell’aprile del 2026. Permette alle forze dell’ordine di scortare nei propri uffici una persona senza che questa abbia commesso alcun reato e privarla della libertà anche per 12 ore.

Questa misura può essere attuata solo se è in corso una manifestazione pubblica e se le forze dell’ordine hanno sospetti fondati che la persona fermata possa alimentare disordini durante l’evento.

Le forze dell’ordine devono subito comunicare il fermo preventivo a un pubblico ministero che può sempre ordinarne l’annullamento.

Cosa è successo a Milano

Negli ultimi giorni a Milano, e in altre città italiane, si sono svolte alcune manifestazioni contro il caro vita che spesso sono degenerate in scontri e devastazioni in pieno centro.

A partecipare a queste manifestazioni erano spesso persone giovani o molto giovani. Tra i fermati ci sarebbero anche cinque minorenni.

Proprio a Milano ci sono stati episodi simili anche oggi, 18 ottobre, con anche il saccheggio di un supermercato in centro.