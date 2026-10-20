Scontri a Milano "frutto della guerra ibrida" secondo il ministro Crosetto, "lo dico da 4 anni, inascoltato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condiviso una ricostruzione personale secondo cui i danneggiamenti a negozi in centro a Milano avvenuti a margine della manifestazione contro il caro vita e nella giornata successiva siano conseguenza di un’operazione di guerra ibrida. Questo sottintenderebbe che a diffondere sui social gli appelli da cui sono nati gli scontri ci sia un Paese straniero che aveva l’intenzione di colpire l’Italia.

Gli scontri di Milano come conseguenza della guerra ibrida

Crosetto ha parlato degli scontri di Milano all’evento “Defence Procurement: la prospettiva nazionale per una difesa europea”:

I fatti di Milano, e di altre parti d’Italia, sono una cosa profondamente diversa da quelli che abbiamo vissuto in altre epoche. E sono il frutto, il punto di arrivo, di una cosa che io, inascoltato, richiamo da quattro anni, che è la guerra ibrida.

ANSA

Il ministro ha poi indicato TikTok e YouTube come “strumenti” della guerra ibrida e ha sottolineato che le reazioni dei Paesi occidentali a questa minaccia sono insufficienti.

La diffusione delle manifestazioni tra i ragazzi

Crosetto ha poi parlato di alcuni dati sulle manifestazioni, dicendo che “3 ragazzi su 10” avrebbero partecipato e che “6 su 10” erano d’accordo con i motivi delle proteste.

Non è chiaro quale sia la fonte dei dati del ministro. Assomigliano, per le percentuali citate, a quelli di un sondaggio del sito Skuola.net, che aveva però chiesto della partecipazione alle manifestazioni studentesche in generale e non agli scontri violenti di Milano e di altre città.

Crosetto ha poi sostenuto che i giovani abbiano subito una “contro-educazione da qualche parte” che avrebbe imposto loro una visione del mondo in conflitto con quella delle società democratiche.

Cos’è la guerra ibrida citata da Crosetto

Al momento non sono state rese pubbliche prove che leghino le manifestazioni e i danneggiamenti di sabato 18 ottobre a un’operazione di guerra ibrida.

Se così fosse, significherebbe che dietro alla diffusione degli appelli a cui i giovani hanno aderito ci sarebbe uno Stato straniero che ha tentato in questo modo di destabilizzare l’Italia.

La guerra ibrida infatti è composta da operazioni ostili da parte di uno Stato nei confronti di un altro che non rientrano in quelle di guerra tradizionale. Possono essere sabotaggi a infrastrutture civili, ma anche attacchi hacker e campagne di disinformazione.

In una recente intervista il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia, da anni, è protagonista di una vasta guerra ibrida contro i Paesi europei, tra cui anche l’Italia.

Le paure per le prossime manifestazioni e le parole di Vannacci

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è detto preoccupato per le manifestazioni annunciate il prossimo sabato nella città.

Il Governo ha risposto annunciando una nuova legge sulla sicurezza, la sesta dall’inizio della legislatura, per affrontare il problema.

Critico il leader di Futuro Nazionale Vannacci: “Con Futuro Nazionale saremo noi a terrorizzare i delinquenti e i criminali, li andremo a prendere uno a uno nelle case, nelle scuole e gli faremo pagare i danni“.