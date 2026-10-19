Scontri a Milano, i video degli assalti ai negozi: vetrine distrutte e furti, oltre 500mila euro di danni
Vetrine distrutte, negozi presi d'assalto e arredi incendiati nel centro di Milano. Confcommercio stima oltre mezzo milione di euro tra danni e mancati incassi dopo gli scontri
Vetrine infrante, negozi danneggiati, arredi distrutti e attività costrette a chiudere in anticipo. È di oltre 500mila euro la prima stima delle perdite economiche provocate dagli scontri avvenuti nel centro di Milano. A fornire il dato è Confcommercio Milano, attraverso il segretario generale Marco Barbieri, che ha precisato come la cifra comprenda sia i danni materiali sia i mancati incassi delle attività commerciali, obbligate ad abbassare le serrande già dalle 17. Le violenze hanno interessato piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II e la zona di San Babila, dove sono state distrutte diverse vetrine e preso d’assalto numerosi negozi. Durante gli scontri sono stati lanciati sassi, bottiglie e transenne, mentre alcuni arredi sono stati incendiati. Già nelle ore successive, commercianti e cittadini hanno iniziato a ripulire le strade e a sistemare quanto possibile. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato risarcimenti per i negozi danneggiati. Il bilancio economico resta provvisorio e potrebbe essere aggiornato.