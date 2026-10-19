Scontri a Milano, Ilaria Salis preoccupata per i giovani fermati: l'appello dell'eurodeputata Avs

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ilaria Salis esprime preoccupazione per i giovani fermati dopo gli scontri a Milano, tra cui numerosi minorenni con background migratorio. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra chiede chiarimenti sulla loro situazione e ricorda che i diritti fondamentali devono essere garantiti anche a chi è sospettato di aver commesso reati. Da Strasburgo sta cercando di contattare le autorità competenti.

L’appello di Ilaria Salis dopo gli scontri a Milano

In un messaggio pubblicato su X lunedì 19 ottobre, Salis ha manifestato preoccupazione per le persone fermate e trattenute dopo i disordini nel capoluogo lombardo, sottolineando che non sarebbe chiaro dove si trovino alcune di loro.

“Anche qualora alcuni dei giovani fermati avessero commesso dei reati – circostanza che dovrà essere accertata nelle sedi competenti – ciò non li priverebbe in alcun modo dei loro diritti fondamentali”, scrive l’eurodeputata.

La sua presa di posizione riguarda in particolare i minorenni con background migratorio coinvolti nei provvedimenti successivi agli scontri.

Salis richiama anche episodi di violenza verificatisi in passato in situazioni di forte tensione e auspica che i suoi timori risultino infondati.

Il bilancio dei fermi e degli arresti

Secondo i dati diffusi dalle fonti di polizia e riportati dall’ANSA, dopo i disordini di domenica 18 ottobre sono state accompagnate in questura a Milano 271 persone, di cui 220 minorenni e 60 cittadini stranieri.

Il bilancio comprende 32 arresti, tra cui 23 minorenni, e 28 denunce. Per 174 persone è stato disposto il fermo di prevenzione previsto dalla normativa sulla sicurezza.

Gli scontri sono avvenuti durante una serie di disordini nel centro cittadino, con danneggiamenti, incendi e saccheggi. Il bilancio riferito dalle autorità comprende anche 14 operatori delle forze dell’ordine feriti.

I numeri descrivono la portata degli interventi di polizia, ma la posizione delle singole persone coinvolte deve essere valutata caso per caso. Il fermo o l’arresto, da soli, non equivalgono a una condanna.

Il messaggio di Salis su X

Nel suo messaggio, Salis critica la linea della destra al governo, accusata di essere animata da uno “spirito di vendetta intriso di classismo e razzismo”.

L’eurodeputata insiste sul valore del garantismo e sulla necessità di tutelare le persone coinvolte anche nei momenti di maggiore tensione.

“Viviamo in uno Stato di diritto, non in uno Stato di polizia”, scrive, sostenendo che le garanzie democratiche debbano valere per tutti, senza eccezioni.

Salis afferma inoltre di essere al lavoro da Strasburgo per mettersi in contatto con le autorità competenti e comprendere meglio la situazione dei fermati, con l’obiettivo di contribuire a una soluzione pacifica.