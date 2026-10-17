Scontri a Milano in Piazza Duomo che viene evacuata: sassi sulla polizia, in risposta cariche e lacrimogeni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pomeriggio di tensione a Milano, dove era stata organizzata la manifestazione “Italia in piazza”. Il corteo è partito con 5 mila persone. Poco dopo sono scoppiati disordini in centro, culminati in scene di guerriglia in Piazza Duomo, con giovanissimi che hanno preso a lanciare sassi, sedie e tavolini. La Piazza è stata evacuata. La polizia ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Numerosi gli arresti.

Milano, dal corteo agli scontri

Tutto è precipitato attorno alle 17:45. La manifestazione indetta contro il caro vita, e in protesta per lo stato della scuola e della sanità, era sorvegliata da cordoni di polizia e carabinieri con camionette e in assetto antisommossa. Fra i manifestanti sventolavano anche bandiere della Palestina.

Le forze dell’ordine hanno subito fermato la testa del corteo. I manifestanti stavano procedendo verso via Cusani ma dopo lanci di sassi, bottiglie e fumogeni la marcia è stata bloccata. Danneggiate alcune pensiline del tram e alcune vetrine nelle parti basse degli edifici storici.

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Guerriglia in Piazza Duomo

Poco prima delle 18:00 si sono verificate scene di guerriglia nella Piazza del Duomo, con cestini divelti e sassaiole. Centinaia i turisti e i passanti che si sono dati alla fuga. Molti si sono rifugiati in metropolitana, che poi è stata chiusa. I commercianti hanno abbassato le saracinesche.

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I manifestanti più violenti si sono organizzati per tentare, in più ondate, di sfondare il cordone di sicurezza. Gli agenti sono arretrati e i facinorosi hanno danneggiato un’auto dei carabinieri e alcune camionette. Al culmine degli scontri sono entrati in funzione anche gli idranti.

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Gli arresti

Polizia e carabinieri hanno fermato una cinquantina di giovani e li hanno condotti in Questura. La loro posizione sarà vagliata.

Scene di guerriglia si sono viste anche all’ingresso di Corso Vittorio Emanuele, in galleria e in Piazza dei Mercanti, tutte aree del salotto buono di Milano.

Ci sono feriti

Diverse le persone ferite, fra le quali alcuni agenti, soprattutto per colpi ricevuti alla testa dopo il lancio di sassi e bottiglie. Le ambulanze sono intervenute sul posto.

Tra i feriti anche un dirigente della polizia, Angelo De Simone, colpito alla testa da un sampietrino. De Simone ha riportato una profonda ferita alla testa.

Scontri anche a Bologna

Il 17 ottobre è stata anche una giornata di violenti scontri a Bologna: in Piazza Medaglie d’Oro si è registrato un fitto lancio di sassi e oggetti. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni.