Scontri a Milano, lettera di minacce al poliziotto ferito Angelo De Simone: "Dovevano spaccarti la testa"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una lettera con insulti e minacce è stata recapitata ad Angelo De Simone, il dirigente di polizia rimasto ferito durante gli scontri del 17 ottobre in piazza Duomo a Milano. Nella missiva, datata 20 ottobre, l’autore si rammarica che il poliziotto non abbia riportato lesioni più gravi dopo essere stato colpito alla testa da un sampietrino. “Un vero peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà”, si legge nella missiva. Sul documento, spedito direttamente al commissariato Garibaldi-Venezia, sono state avviate indagini per risalire al mittente.

Cosa c’è scritto nella lettera minatoria contro De Simone

Il messaggio è stato scritto al computer, inserito in una busta compilata a mano e regolarmente affrancata. In fondo compare una firma a penna, difficile da decifrare. L’autore sostiene di aver appreso dai media quanto accaduto durante gli scontri a Milano. Dopo alcuni riferimenti al G8 di Genova, rivolge una serie di offese al dirigente e ai suoi colleghi, accusandoli di aver “venduto l’anima alla più bieca forma di repressione del potere di turno”.

Il passaggio più pesante riguarda proprio il ferimento di De Simone: “Un vero peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà, che non l’abbiano ridotta in stato comatoso, possibilmente profondo, con lesioni permanenti“. Nelle righe successive viene espressa soddisfazione per il lancio delle pietre contro gli agenti: “Con i sanpietrini che hanno tirato hanno fatto bene, anzi dovevano essere più grossi”.

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Il testo si chiude con un ulteriore augurio di morte: “Con tutto il risentimento, il rancore e l’odio possibile auguro a Lei e ai suoi uomini di […] crepare tra i peggiori tormenti“.

De Simone ferito il 17 ottobre in piazza Duomo a Milano

Il 17 ottobre scorso Angelo De Simone era impegnato nel coordinamento dei servizi di ordine pubblico quando, durante i disordini, è stato colpito alla fronte da un sampietrino. Nonostante il sangue gli colasse visibilmente sul volto, il dirigente ha continuato a seguire le operazioni e a comunicare con gli agenti. Quell’immagine è diventata uno dei simboli del caos di quei giorni milanesi.

L’agente è rimasto in servizio fino a tarda ora ed è tornato in piazza anche il giorno successivo, quando nel centro di Milano si sono verificati nuovi disordini. Le immagini del poliziotto con il volto insanguinato hanno avuto ampia diffusione sui social e sono state condivise anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso piena solidarietà. De Simone ha inoltre ricevuto un riconoscimento dalla Regione Lombardia.

Chi è Angelo De Simone, il poliziotto ferito a Milano

Angelo De Simone ha 55 anni ed è il dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia, competente per alcune delle zone più frequentate e complesse di Milano, comprese le aree vicine alla stazione Centrale e a Porta Garibaldi. Ha maturato una lunga esperienza nella gestione dell’ordine pubblico e nel lavoro di polizia sul territorio, prestando servizio anche nei quartieri di Quarto Oggiaro, Scalo Romana e Greco-Turro.

Nel 2020, dopo aver diretto il commissariato Greco-Turro, ha assunto la guida della Divisione Anticrimine della Questura di Novara, in seguito alla promozione a primo dirigente della polizia di Stato. Successivamente è tornato a Milano. Il suo nome è stato proposto anche per l’Ambrogino D’Oro, la benemerenza civica conferita dal Comune di Milano.

La solidarietà della politica

La vicenda ha provocato la reazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha dichiarato di aver appreso “con profonda indignazione della vergognosa lettera” inviata al dirigente della polizia. La Russa ha espresso la propria vicinanza a De Simone, ringraziando le forze dell’ordine che, “anche a rischio della propria incolumità”, garantiscono quotidianamente la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha parimenti espresso “piena solidarietà” al poliziotto per la lettera ricevuta, definendone il contenuto “parole ripugnanti, che indignano profondamente”.

Alle manifestazioni di sostegno si aggiunge quella di Giorgia Meloni, intervenuta già all’indomani degli scontri del 17 ottobre, quando la fotografia di De Simone ferito aveva attirato l’attenzione nazionale. Due settimane fa, subito dopo gli scontri nel centro di Milano, la presidente del Consiglio aveva infatti scritto:

“A volto scoperto, ferito, senza arretrare. Davanti a lui, chi si nasconde dietro un cappuccio per colpire e distruggere. Lo Stato non è un concetto astratto. È fatto di persone che, con coraggio e senso del dovere, restano al proprio posto quando altri scelgono la violenza”.