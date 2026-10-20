"Reato di partecipazione violenta a una manifestazione", Meloni dura dopo scontri a Milano: "Fino a 5 anni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgia Meloni, a margine del Cdm che ha deliberato il decreto Sicurezza dopo gli scontri di Milano, ha annunciato un nuovo reato. Si tratta del reato di partecipazione violenta a una manifestazione. “Con questo provvedimento – spiega la premier – chi rompe paga e, se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori”. Inoltre, chi si unisce a un gruppo di 5 o più persone per mettere in atto pratiche come il lancio di pietre e petardi rischia fino a 5 anni di carcere e 20mila euro di multa.

Meloni annuncia un nuovo reato

La presidente del Consiglio ha annunciato un nuovo reato. A margine del CdM che ha deliberato il decreto Sicurezza, Meloni ha pubblicato un video nel quale spiega le novità.

“Abbiamo visto tutti le immagini delle violenze che hanno sconvolto Milano e altre città italiane nel fine settimana – dice in apertura – Sono scene inaccettabili che nessuno può pensare di minimizzare o di giustificare”.

Da qui la scelta del Consiglio dei Ministri di varare un decreto per “prevenire e contrastare queste violenze”. Per farlo nasce un nuovo reato.

Reato di partecipazione violenta a una manifestazione

Si chiama reato di “partecipazione violenta a una manifestazione”. La premier spiega cosa comporta: fino a 5 anni di carcere e 20mila euro di multa, più diverse aggravanti.

Nello specifico, se durante un corteo o una manifestazione una persona si unisce a un gruppo di cinque o più persone per “tirare pietre, petardi, bastoni e mettere in pericolo la sicurezza di tutti”, rischia fino a cinque anni di carcere e fino a 20mila euro di multa.

Inoltre, se tale reato viene compiuto a volto coperto o se comporta il ferimento di qualcuno, la pena aumenta e aumentano anche le pene per chi devasta in gruppo.

In caso di minori

Il nuovo reato tiene conto anche dell’ipotesi in cui a commetterlo sia un minore. Meloni spiega: “Chi rompe paga e, se chi rompe è un minorenne, pagano i suoi genitori”. Aggiunge che, se il danno riguarda un bene pubblico, il prefetto manderà a casa l’ingiunzione di pagamento; mentre se il danno riguarda un privato, come ad esempio una vetrina, il proprietario andrà dal giudice per ottenere un decreto ingiuntivo che sarà immediatamente esecutivo.

Sottolinea come ci si potrà opporre, ma intanto “i genitori di quel ragazzo che si è divertito a spaccare tutto dovranno pagare e chi ha subito il danno potrà rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve”.

Si parla poi di fermo preventivo anche per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni. Meloni fa notare come loro avessero già ribaltato il principio secondo il quale è lo Stato a dover dimostrare se il giovane era in grado di capire quello che stava facendo, presumendo in realtà che fosse sempre in grado di capire quello che sta facendo, salvo prova contraria.

Si tratta di una norma che è in Parlamento, ma con il decreto Sicurezza diventa operativa immediatamente. “Il fermo preventivo, che finora valeva solamente per gli adulti, si potrà applicare anche ai minorenni”.