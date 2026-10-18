Scontri a Milano, Schlein: "Non c'entriamo niente con i delinquenti". Conte: "Non si può negare il disagio"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Elly Schlein commenta gli scontri a Milano avvenuti durante la giornata del 17 ottobre e dal palco dell’assemblea nazionale del Pd a Roma condanna quanto accaduto e precisa: “Non c’entriamo niente con i delinquenti. Li abbiamo sempre condannati, ma non possono usare i violenti per coprire la voce di migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia perché non riescono più a vivere”.

Scontri a Milano, le parole di Schlein e Conte

Come riporta SkyTg24, la segretaria del Pd ha commentato i disordini avvenuti durante le manifestazioni contro il caro-vita a Milano, Bologna e Torino.

“Le piazze chiedono alla politica di assumersi la responsabilità di scelte concrete a chi studia, lavora e produce. Il governo sta ignorando queste voci. È stato il governo più longevo e inconcludente, Meloni ha sprecato una occasione storica” ha dichiarato.

Ha poi aggiunto che gli italiani “oggi sono in piazza più poveri e più incazzati di ieri”.

Come riporta SkyTg24, Giuseppe Conte, leader del M5S, ha commentato gli scontri a Milano: “Il governo non può assolutamente permettersi di fronte a delle proteste, a qualche episodio anche di violenza che va fermamente condannato, di negare invece quella che è la radice, il disagio, l’impossibilità per adulti, giovani e famiglie, imprese, di arrivare a fine mese o di veder garantiti i diritti essenziali”.

La risposta a Giorgia Meloni

Durante l’assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha criticato il Governo.

“Si è prodigato a vendere come una vittoria una bacchettata della commissione Ue. Oggi si ritrova a fare ciò che noi chiedevamo da aprile, il tetto al prezzo del gas” ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Siccome Meloni mi ha attaccato dicendo che ci ho messo troppi giorni a rispondere ai suoi attacchi, se avesse risposto sei mesi fa avremmo evitato un salasso alle famiglie italiane”.

La proposta di Matteo Salvini

In merito agli scontri di Milano, Matteo Salvini ha commentato su X quando accaduto nella giornata del 17 ottobre.

Il vicepremier ha inoltre annunciato che riproporrà in Parlamento “dopo troppi ritardi causati da altri in passato” la proposta della Lega.

Si tratterebbe di introdurre una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni.