Scontri a Milano, Tajani: "Inaccettabile che opposizione soffi su fuoco protesta". Salvini: "Vigliacchi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con un messaggio sui suoi social, il vicepremier Antonio Tajani ha commentato gli scontri a Milano, Bologna e Torino durante le manifestazioni contro il caro-vita. “Inaccettabile è che parte dell’opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte” le sue parole. Anche Matteo Salvini ha commentato su X: “Vigliacchi e criminali”

Scontri a Milano e Bologna, il commento di Antonio Tajani

Antonio Tajani usa X per commentare quanto accaduto a Milano, Bologna, Torino e in altre città italiane durante le manifestazioni contro il carovita.

Il vicepremier ha dichiarato: “Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell’ordine a non essere aggredite”.

Poi ha aggiunto: “Violenze e vandalismi sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi”.

Il messaggio prosegue con un attacco all’opposizione.

L’attacco all’opposizione

Antonio Tajani ha poi criticato l’atteggiamento di una parte dell’opposizione.

“Altrettanto inaccettabile è che parte dell’opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte”, queste le parole del vicepremier.

Il messaggio sui social si chiede con un pensiero rivolto alle forze dell’ordine: “Esprimo piena solidarietà alle forze dell’ordine, alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, ancora una volta impegnati a tutelare i diritti di ciascuno, anche dei manifestanti non violenti, e la sicurezza delle nostre città”.

Il commento di Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha commentato quanto accaduto a Milano.

“Vigliacchi e criminali! Guerriglia urbana nelle piazze, negozi e auto danneggiati, poliziotti aggrediti” ha scritto il leader della Lega.

Nello stesso messaggio ha poi sottolineato: “Il Parlamento approvi subito la proposta della Lega: chi organizza una manifestazione o un corteo deve depositare una cauzione economica personale e, in caso di danni a beni pubblici o privati, ne risponde direttamente”.

L’intervento su X su chiede con un laconico: “CHI ROMPE, PAGA!”.