Scontri a Roma al corteo non autorizzato al Colosseo, bottiglie e petardi contro la polizia: cariche e idranti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sabato di tensione a Roma: dopo il corteo contro la guerra, gruppi di giovani del Movimento 17 ottobre hanno proseguito senza autorizzazione, entrando nell’area del Colosseo e lanciando bottiglie e petardi a largo Santa Susanna. La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche. Quasi cento le persone accompagnate in questura.

Scontri al Colosseo, tensione a Roma

La tensione a Roma è cresciuta a partire dal pomeriggio di sabato 24 ottobre, quando una parte dei manifestanti ha voluto proseguire oltre il percorso concordato con la questura.

Il confronto più duro con le forze dell’ordine c’è stato tra largo di Santa Susanna e via Vittorio Emanuele Orlando, a ridosso del Viminale: lanci di bottiglie e petardi da un lato, idranti, lacrimogeni e cariche di alleggerimento dall’altro.

ANSA

Il corteo non autorizzato

La giornata era iniziata con una manifestazione regolarmente preavvisata. Verso le 14 alcune centinaia di persone sono partite da piazza della Repubblica dietro lo striscione “Fuori l’Italia dalla guerra” e hanno sfilato lungo via Cavour per protestare contro la Nato e il riarmo europeo. Nelle stesse ore si è concluso senza problemi anche un corteo studentesco di Azione Universitaria e Azione Studentesca.

Le cose sono cambiate quando il tragitto autorizzato è terminato. Circa un migliaio di giovani si è staccato dal resto della manifestazione e ha puntato verso il Circo Massimo, dando vita a un corteo non autorizzato che ha attraversato il centro cambiando più volte direzione.

Passando da via degli Annibaldi, il gruppo ha cercato di raggiungere il Colosseo. Alcuni manifestanti hanno superato gli ingressi dell’Anfiteatro Flavio, con momenti di forte tensione con il personale di sicurezza, ma lo sbarramento delle forze dell’ordine ha impedito al grosso del corteo di avanzare. All’Arco di Costantino si sono schierati gli agenti in tenuta antisommossa: ci sono stati attimi concitati, ma nessun contatto fisico.

Il serpentone si è poi diretto verso la stazione Termini, dove i cancelli sono stati chiusi, compreso l’accesso di via Giolitti. All’incrocio tra via Merulana e piazza Santa Maria Maggiore alcuni ragazzi si sono avvicinati ai poliziotti con le mani alzate, mentre altri accendevano fumogeni, e il gruppo è stato lasciato passare.

In serata il momento più critico. Bloccati da un cordone di agenti in via Orlando, i manifestanti hanno provato a sfondarlo, scagliando bottiglie e petardi e divellendo alcuni cartelli stradali. La polizia ha risposto prima con gli idranti e i lacrimogeni, poi con i reparti antisommossa e alcune cariche di alleggerimento.

I numeri della giornata

Per la Capitale era stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con circa 1500 uomini impiegati e il monitoraggio dei droni. Già nel pomeriggio decine di giovani erano stati portati in questura perché trovati con passamontagna, guanti, mascherine e kefiah.

A fine giornata le persone identificate erano oltre 200 e quelle accompagnate negli uffici della polizia 96. Secondo il Gazzettino, ci sono stati anche 28 fermi preventivi, di cui 6 riguardano minorenni.

Dietro le proteste c’è il Movimento 17 ottobre, nato dopo la notte di devastazioni e saccheggi che ha colpito Milano tra il 17 e il 18 ottobre. Il collettivo contesta il carovita e il decreto sicurezza approvato il 20 ottobre, che introduce tra l’altro un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, punito fino a cinque anni di carcere. Il presunto ideatore della pagina Instagram del movimento, il trentenne Youssef Siher, è indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata.