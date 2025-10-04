Scontri a Roma alla manifestazione pro Pal, 262 identificati e 12 fermi: il video della guerriglia urbana

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alta tensione e scontri tra antagonisti e forze dell’ordine a Roma durante il corteo per la Palestina. Diversi gruppi di facinorosi incappucciati e vestiti di nero hanno dato il via a tafferugli in piazza, sul finire della manifestazione che ha visto scendere centinaia di migliaia persone per le strade della Capitale a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e contro il governo di Israele. Nella guerriglia urbana si sono registrati diversi feriti lievi, tra lanci di fumogeni e cariche davanti al Colosse, Santa Maria Maggiore, via Merulana e all’Esquilino.

Alla manifestazione nazionale per Gaza organizzata nella giornata del 4 ottobre, dal Movimento degli studenti palestinesi e dall’unione democratica arabo palestinese, hanno aderito tante realtà dellasocietà civile, dai sindacati Usb e Cgil ai collettivi studenteschi e universitari, dalle sigle del mondo associazionismo, tra cui Anpi e Arci, a centinaia di migliaia di cittadini comuni. Gli organizzatori, in collegamento con il comitato della Global Sumud Flotilla, hanno affermato la presenza in piazza di un milione di persone. La questura di Roma ne ha stimate circa 250mila:

"A fronte di un complessivo svolgimento dell’iniziativa che è risultato regolare – si legge in una nota della questura – un gruppo di circa 200 individui travisati appartenenti ai collettivi antagonisti hanno tentato a più riprese e in ogni modo di raggiungere il centro storico; gli stessi sono stati isolati, bloccati ed identificati a piazza Santa Maria Maggiore ed in via Lanza"

Gli scontri a Roma

I disordini sono iniziati intorno alle 19, quando molte famiglie hanno iniziato a lasciare il fiume di persone scese in piazza, notando alcuni gruppi di manifestanti iniziare a coprirsi il volto davanti al Colosseo, anche con maschere antigas. Gli antagonisti incappucciati si sono staccati dal corteo in via Merulana, diretti verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dietro a uno striscione con su scritto "Blocchiamo tutti".

La zona è stata raggiunta da camion degli idranti e altri blindati della polizia mentre i facinorosi iniziavano a lanciare petardi e bottiglie contro le forze dell’ordine. Davanti a Santa Maria Maggiore sono partite le cariche e i lacrimogeni degli agenti in assetto antisommossa, mentre altri scontri si cominciavano a segnalare altre barricate e assalti in via Merulana, con altri episodi a San Giovanni.

Decine di feriti tra le forze dell’ordine: il messaggio di Meloni

Nonostante i fischi e le contestazioni del resto dei partecipanti alla manifestazione, che ha cercato di isolare gli antagonisti, il livello dei tafferugli è aumentato di intensità: sedie e tavolini scaraventati contro le forze dell’ordine, cassonetti incendiati e lancio di bombe carta e fuochi d’artificio. Negli assalti sono state distrutte vetrine, dati alle fiamme cassonetti e anche due auto. Ordigni esplosivi sono stati trovati e sequestrati in via Lanza.

Finora sono state indentificate 262 pers0ne che avrebbero preso parti agli scontri e 12 sarebbero i soggetti fermati, le cui posizioni sono in fase di accertamento per danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.

"Nelle successive fasi di deflusso, gruppi di facinorosi hanno dato alle fiamme due autovetture e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi all’indirizzo delle Forze dell’ordine" ha reso noto la questura di Roma comunicando le indagini della Digos.

Durante gli scontri almeno cinque tra ragazzi e ragazze avrebbero riportato ferite lacerocontuse non gravi, mentre non è chiaro il numero degli agenti feriti.

Fonti di polizia hanno riportato un bilancio di 54 operatori delle forze dell’ordine feriti (46 della polizia di Stato, due dei carabinieri e 6 della guardia di finanza) nel corso delle manifestazioni pro Pal in Italia di questi giorni.

La solidarietà di Meloni e la condanna di Salvini

Ferma condanna da parte di Matteo Salvini: "Questi non sono manifestanti o pacifisti, sono criminali!" ha scritto diffondendo le immagini degli scontri sui sui canali.

Sui social è arrivato anche il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli agenti coinvolti negli scontri:

"Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di oggetti e tentativi organizzati di scontro. La mia vicinanza va a tutti gli agenti rimasti feriti: la loro professionalità e il loro coraggio rappresentano un presidio indispensabile per la sicurezza della nostra Nazione".