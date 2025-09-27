Scontri a Torino durante il corteo Pro Palestina, contatto manifestanti-agenti: ci sono 2 feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande tensione a Torino durante il corteo Pro Pal quando si sono verificati degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. I primi puntavano allo scalo di Caselle, i secondi hanno impedito il loro arrivo all’aeroporto e hanno fatto sì che confluissero nel centro città. Diversi i momenti concitati con lanci di sassi e petardi e con la risposta delle forze dell’ordine: due gli agenti feriti.

Scontri a Torino tra manifestanti e agenti

Ore concitate a Torino durante l’atteso corteo Pro Pal che è stato organizzato per le vie della città. I manifestanti si sono ritrovati in alcune migliaia e hanno posto come obiettivo quello di arrivare all’aeroporto di Caselle per bloccare lo scalo.

Sono stati però bloccati a loro volta dagli agenti con i quali sono sorte diverse schermaglie: lanci di oggetti, petardi e pietre. Sono due gli agenti che risultano feriti.

ANSA

Immagini dal corteo a Torino

Corte pro Palestina verso Caselle: due feriti

Il loro ferimento è avvenuto nel corso degli scontri che si sono verificati lungo la strada verso l’aeroporto dove i manifestanti stavano cercando di arrivare. Le forze dell’ordine si sono interposte per evitare che ciò accadesse, impedendo il passaggio e creando un blocco. A passare in direzione aeroporto sono stati soltanto passeggeri dopo aver mostrato la loro carta d’imbarco.

Gli scontri sono scoppiati quando i manifestanti hanno cercato di forzarlo: sono volate bottiglie, sassi, fumogeni e petardi cui gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

Respinti, i manifestanti hanno cambiato obiettivo e si sono diretti in direzione centro città, verso il Salone dell’Auto, in piazza Castello a Torino. Qui hanno accesso torce e fumogeni gridando lo slogan “Palestina libera”. Verso le 19 sono giunti in centro a Torino e, lungo il percorso, hanno lanciato delle bottiglie di vetro verso un balcone dov’era esposta una bandiera israeliana.

Le ragioni della manifestazione

La manifestazione pro Palestina era attesa, dopo quelle che hanno riguardato tante città in tutta Italia, e vi hanno partecipato alcune migliaia di manifestanti: sono partiti nel pomeriggio da piazza Crispi a Torino con direzione aeroporto Sandro Pertini di Caselle.

L’iniziativa era organizzata dal coordinamento Torino per Gaza con l’intenzione di “raggiungere e bloccare lo scalo“.

“Vogliamo che si fermi il genocidio e che venga fermata l’entità sionista di Israele. Vogliamo continuare a mostrare e a praticare realmente quello che abbiamo promesso: bloccare tutto. Bloccare l’aeroporto Torino Caselle significa apportare un danno economico a uno dei punti nevralgici della viabilità nazionale e internazionale della regione Piemonte. Significa opporsi a continui voli verso Tel Aviv, voli che permettono ai soldati di atterrare in Italia per riposarsi dal genocidio. Bloccare significa interrompere una complicità a partire dalla sua declinazione militare ed economica”, avevano detto prima di partire.