Scontri a Torino, manifestazione contro caro vita si trasforma in guerriglia: assalto a libreria Feltrinelli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Anche a Torino il 17 ottobre è stato un giorno segnato dagli scontri di piazza. I manifestanti sono scesi in strada per protestare contro il caro vita ma, come avvenuto anche a Milano e a Bologna, tutto è presto degenerato. Gruppi di giovani hanno attaccato gli agenti con lanci di sassi e bottiglie. Le forze dell’ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Panico in una libreria della catena Feltrinelli, presa d’assalto e vandalizzata.

Scontri a Torino

La manifestazione a Torino avrebbe dovuto concludersi in piazza Castello dopo aver attraversato il centro della città. È invece proseguita lungo via Roma.

I manifestanti hanno aggirato il cordone di sicurezza disposto attorno a piazza San Carlo. Subito sono scoppiati attimi di tensione, tra urla e spintoni. Il serpentone umano ha poi proseguito verso Porta Nuova.

ANSA

Assalto alla libreria Feltrinelli

Qui alcuni giovani hanno fatto irruzione nella libreria Feltrinelli di Porta Nuova, gettando a terra libri, dischi e altro. Gli ingressi alla stazione sono poi stati chiusi.

Il corteo è transitato davanti al Duca d’Aosta, in piazza Castello. Lì alcuni manifestanti a volto coperto hanno preso a tirare petardi e bottiglie contro gli agenti. Centinaia di giovani hanno poi intonato “Bella ciao“. La polizia si è mossa, respingendoli verso via Po.

A un certo punto gli agenti hanno azionato gli idranti per respingere la folla, utilizzando anche i lacrimogeni.

Ogni arredo urbano è stato utilizzato come arma: cassonetti, cestini e sampietrini. In mano ai facinorosi sono spuntati anche bastoni, petardi e oggetti di ogni tipo. I commercianti hanno abbassato le saracinesche.

Chiusa la metropolitana. Al termine degli scontri sono state fermate decine di persone, in gran parte minorenni. Scene simili si sono viste anche a Milano e a Bologna.

ANSA

Esponente di Futuro Nazionale denuncia aggressione

Marco Liccione, di Futuro Nazionale, è uno degli organizzatori del corteo. Parlando con l’Ansa ha raccontato di essere stato circondato e aggredito perché riconosciuto come militante di destra.

“La causa – ha dichiarato – è che mi hanno riconosciuto per la mia appartenenza a Futuro Nazionale. Devono avermi visto ai banchetti”.

Liccione afferma di essere stato circondato e percosso da una quindicina di ragazzi, tutti di origine straniera. “Volevamo un corteo pacifico e abbiamo fatto di tutto perché rimanesse tale”, ha aggiunto. Liccione ha presentato regolare denuncia.