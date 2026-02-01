Scontri a Torino, Ranucci teme una stretta dopo la manifestazione per Askatasuna: “Lo Stato li conosce”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente è stato accerchiato e colpito mentre era a terra. In tv Ranucci ha detto che “lo Stato li conosce” e ha chiesto perché “non si è intervenuto prima”, temendo che la violenza giustifichi “controllo e sorveglianza”. Intanto circolano in rete video e testimonianze delle violenze della Polizia.

Scontri a Torino al corteo per Askatasuna

Gli scontri a Torino sono scoppiati durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, dopo che una parte del corteo ha deviato dal percorso previsto e si è avvicinata all’area dell’ex sede. Nelle ore successive sono circolati video e immagini di lanci di bombe carta, razzi e oggetti da un lato, e di lancio di lacrimogeni ad altezza uomo e cariche della Polizia sui manifestanti dall’altro.

Uno dei momenti più gravi, ripreso da un filmato, ha riguardato un agente del reparto mobile di Padova di 29 anni, in servizio a Torino per l’ordine pubblico.

Nel video l’agente viene accerchiato e colpito mentre è a terra; RaiNews riferisce che è stato portato in ospedale con “contusioni multiple” e “una ferita profonda alla coscia sinistra causata da un martello, già suturata”.

Ranucci sugli scontri: “Lo Stato li conosce”

Il focus del dibattito, nelle ore successive agli scontri, è passato anche dalle parole di Sigfrido Ranucci a La7, dove il giornalista ha collegato la violenza di piazza alla prospettiva di nuove misure di controllo: “Purtroppo è uno schema che si ripete, ma in questo contesto è ancora più dannoso e pericoloso perché finisce col giustificare quella democrazia del controllo e della sorveglianza, che è tanto cara alla tecnodestra americana, che ci ha invaso già da anni e che questo governo, mi sembra, stia portando avanti”.

Poi ha aggiunto: “In questo modo si giustificano dei meccanismi ancora di maggior controllo, cioè più repressivi, mentre invece qui bisognerebbe avere la lucidità e la forza di dire a tutti: diamoci una calmata”. Quando in studio è stato richiamato l’intervento di Giorgia Meloni sui “nemici dello Stato”, Ranucci ha replicato: “Veramente io credo che la maggior parte di questi lo Stato li conosca”.

Ranucci ha poi posto una domanda: “Bisogna chiedersi perché il governo non si è intervenuto prima, anche solo per evitare un sospetto, e cioè che questi scontri servano a giustificare quel meccanismo della sorveglianza, ma anche un altro sospetto, e cioè che si rovini quella parte sana che ha partecipato a queste manifestazioni con motivi, con ragioni serie”.

I video sulle cariche della Polizia

Accanto ai filmati dell’aggressione all’agente, sui social sono stati pubblicati numerosi video di manganellate e pestaggi. Il fotografo e operatore umanitario Mattia Bidoli ha raccontato di aver soccorso un uomo anziano ferito alla testa e rimasto a terra: “Ho notato un collega fotoreporter, Fabio Bucciarelli, che sorreggeva un uomo in evidente difficoltà. Il collega stava chiedendo ripetutamente l’intervento di un’ambulanza, ma la risposta degli agenti è stata: ‘Chiamala tu, no?’”.

E ancora: “La cosa più grave resta che quella persona sia stata lasciata a terra, abbandonata a se stessa, quando era palese avesse bisogno di cure immediate”.

Il fotoreporter Fabio Bucciarelli, come riportato da Fanpage, ha poi detto: “A un certo punto, mentre scattavo, mi sono girato e ho visto quell’uomo. Era inginocchiato, non so come fosse stato ferito, ma era già oltre la linea della Polizia”.

E ha aggiunto: “Non so quante volte l’ho chiesto. Ma la cosa incredibile, che ho documentato in una foto, è lo sguardo: lui tende la mano verso un agente, il viso coperto di sangue, chiede aiuto. Il poliziotto lo guarda e lo lascia lì”.