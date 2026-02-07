Scontri al corteo contro le Olimpiadi a Milano, tensioni e cariche della Polizia verso la tangenziale Est

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Milano il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’ICE è partito da piazzale Medaglie d’Oro e ha raggiunto il Corvetto passando vicino al Villaggio Olimpico. Nel finale un gruppo si è staccato puntando alla tangenziale Est: lanci di petardi e fumogeni, scontri con la Polizia che ha risposto con lacrimogeni, idranti e cariche. Cinque fermati per identificazione.

Milano, grande partecipazione al corteo contro le Olimpiadi

A Milano si è svolto un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE in città. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone, tra 3mila e 5mila, arrivate da diverse realtà organizzate.

Il corteo è partito da piazzale Medaglie d’Oro e ha proseguito in direzione di corso Lodi. Il percorso ha previsto il passaggio in prossimità dell’area del Villaggio Olimpico, considerato uno dei punti simbolici della protesta.

Alla mobilitazione hanno preso parte centri sociali, collettivi studenteschi, associazioni per il diritto alla casa e sindacati di base. Nella piattaforma di piazza sono confluite anche rivendicazioni legate alle politiche di sicurezza, alle questioni migratorie e alla gestione delle opere connesse ai Giochi.

Le contestazioni lungo il corteo

Durante il passaggio vicino al Villaggio Olimpico sono comparsi striscioni e azioni dimostrative. Su un edificio in via Benaco è stato calato uno striscione con la scritta “ICE out of Milan”, esposto da attivisti saliti su un’impalcatura.

In diversi punti del tragitto sono stati accesi fumogeni e sono stati esplosi fuochi d’artificio. Dal cavalcavia dell’ex Scalo di Porta Romana alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni in direzione dell’area del Villaggio, mentre altri hanno acceso artifici e botti lungo i binari della ferrovia vicini al percorso.

Nel corso del corteo sono state portate anche scenografie e cartelli legati alle contestazioni sulle opere e sull’impatto ambientale. In alcuni tratti sono stati messi in scena momenti performativi e flash mob, con richiami alle polemiche sugli abbattimenti e sulle infrastrutture previste per le Olimpiadi.

Scontri verso la tangenziale Est: cariche della Polizia e manifestanti fermati

Le tensioni sono aumentate nella fase finale, all’altezza del Corvetto. Un gruppo si è staccato dal corteo e ha puntato verso l’imbocco della tangenziale Est, uscendo dal tracciato previsto.

Nella zona si sono verificati scontri con le Forze dell’Ordine: sono stati lanciati petardi, fumogeni e altri oggetti verso gli agenti schierati in assetto antisommossa. La Polizia è intervenuta con l’uso di lacrimogeni e idranti, e sono scattate cariche per respingere l’avanzata del gruppo verso la tangenziale.

Durante le fasi concitate sono state fermate cinque persone, accompagnate per l’identificazione. Nell’area sono proseguiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica degli episodi e distinguere l’andamento del corteo dalle azioni del gruppo che si è mosso verso la tangenziale Est.