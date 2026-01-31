Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: video shock di un poliziotto aggredito e picchiato dagli antagonisti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Durante gli scontri tra antagonisti e polizia durante la manifestazione per Askatasuna a Torino, un agente è stato circondato e aggredito da almeno 10 persone a volto coperto. In un video pubblicato dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, si vede l’agente picchiato selvaggiamente e preso a calci. Il commento della premier Giorgia Meloni: “Questi sono nemici dello Stato”. Matteo Salvini: “La galera non basta”.

Il video shock dell’agente aggredito

Erano in dieci contro uno e qualcuno aveva persino un martello. Il video pubblicato dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, è impressionante e brutale.

Nelle immagini si vede un poliziotto a terra, circondato, aggredito e picchiato da un gruppo di antagonisti che lo prende a calci e lo colpisce più volte.

È accaduto durante gli scontri a Torino tra la polizia e alcuni anarchici e antagonisti che si erano staccato dal corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna.

Il video pubblicato da Stefano Esposito

“Guardate la violenza bestiale dei teppisti contro questo poliziotto”, ha scritto, postando il video, Stefano Esposito.

Stefano Esposito è un ex parlamentare del Pd ed ex assessore alla mobilità e al trasporto pubblico del comune di Roma nella giunta Marino.

“Codardi, 10 contro uno. Fate schifo”, ha aggiunto Esposito nel suo post. “Come era facilmente prevedibile il corteo a Torino dei centri sociali a sostegno di Askatasuna è degenerato in violenza come da metodo e tradizioni di questi teppisti”, aveva scritto poco prima in un altro post.

Gli scontri a Torino

Il video del pestaggio al poliziotto è stato realizzato in corso Regina Margherita, nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e della ex sede del centro sociale Askatasuna.

Proprio in quel punto di Torino, poco prima delle 18, sono iniziati gli scontri, con alcuni antagonisti a volto coperto che hanno iniziato a lanciare bombe carta, pietre e razzi verso gli agenti.

Nella zona ci sono stati momenti di vera e propria guerriglia urbana: sono anche stati incendiati diversi cassonetti. Una troupe della Rai, quella del programma “Far West”, ha denunciato di essere stata aggredita.

Il commento di Giorgia Meloni

“Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile. A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro”, ha detto la premier Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato“.

Poi ancora: “Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni”.

Poi la Meloni ha concluso: “Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere. Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile”.

Salvini: “Immagini bestiali”

Sul video del poliziotto aggredito è arrivato, via X, anche il commento del vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Immagini bestiali da Torino. Calci in faccia, pugni e sassi. In tanti contro uno. Per questa gentaglia il carcere non basta, infami vigliacchi loro e chi li protegge”, ha scritto.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto “indignato da queste immagini che arrivano da Torino”. “Come si può prendere a martellate qualcuno? Per di più un poliziotto in servizio. Questi sono i figli di papà, i facinorosi e vigliacchi dei centri sociali. Mi stringo a tutte le forze dell’ordine, a chi con grande sacrificio e senso del dovere rappresenta lo Stato e le Istituzioni”, ha aggiunto nel suo tweet.