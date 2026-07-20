Scontri alla manifestazione per la morte di Fakir a Bologna, Salvini attacca la sinistra "che alimenta l'odio"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo gli scontri tra manifestanti e polizia durante il presidio a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, Matteo Salvini ha commentato quanto avvenuto attaccando la sinistra “irresponsabile e anti-italiana che alimenta l’odio verso chi indossa una divisa e ci difende”.

Scontri manifestazione per morte Fekir, le parole di Matteo Salvini

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto sulla vicenda con un tweet sul suo account X.

“Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l’odio verso chi indossa una divisa e ci difende”, queste le parole di Matteo Salvini.

Nello stesso messaggio ha annunciato che sarà nella città felsinea.

“Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato”.

Scontri manifestazione a Bologna, cosa è successo

Come riportato da SkyTg24, ci sono stati scontri tra manifestanti e agenti della polizia in tenuta antisommossa durante il presidio per ricordare Abderrahim Fakir.

La prima fila dei partecipanti è entrata in contatto con le forze dell’ordine.

I manifestanti avrebbero lanciato una bomba carta portando alla reazione degli agenti che avrebbero usato idranti e lacrimogeni per disperdere le persone che si erano radunate.

Secondo le testimonianze, alcuni manifestanti avrebbero lanciato bottiglie e le protezioni dei finestrini dei blindati contro la polizia.

Manifestazione per morte Fekir, il malore della sorella

Durante il presidio organizzato in piazza del Nettuno, nel centro di Bologna, per la morte di Abderrahim Fakir, la sorella dell’uomo deceduto il 19 luglio ha accusato un malore.

La donna si è sentita male ed è svenuta proprio mentre il sindaco Matteo Lepore le stava porgendo il microfono per permetterle di parlare ai manifestanti.

Successivamente a prendere la parola è stata la nipote di Abderrahim Fakir.

“Si chiamava Abderrahim Fakir. Era mio zio. Non era un numero, non era una notizia, non era un caso di cronaca: era una persona amata e qualcuno ha deciso di portarcelo via”, queste le sue parole.