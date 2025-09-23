Scontri alla stazione Centrale di Milano, liberate le due ragazze arrestate: la versione degli avvocati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le due ragazze di 21 e 22 anni arrestate durante gli scontri avvenuti alla stazione Centrale di Milano sono state rilasciate. I loro avvocati hanno sostenuto che le giovani, studentesse universitarie e frequentatrici del centro sociale Lambretta, sono state fermate prima delle tensioni che si sono verificate al termine del corteo Pro Pal.

Corteo Pro Pal, scontri alla stazione Centrale di Milano: due ragazze arrestate

Dopo l’arresto delle due studentesse, il giudice delle direttissime ha disposto per loro l’obbligo di firma. Le ragazze si sono difese in aula affermando di non aver assunto atteggiamenti violenti e minacciosi.

La 21enne e la 22enne “sono state fermate molto prima che avvenissero le tensioni“, hanno riferito i legali delle stesse giovani, Mirko Mazzali e Guido Guella.

ANSA Manifestanti alla stazione Centrale di Milano

“Il reato al momento è di semplice resistenza a pubblico ufficiale: è una posizione molto marginale rispetto a quello che pare essere avvenuto”, hanno aggiunto gli avvocati.

I difensori hanno inoltre sostenuto che l’accusa contestata è stata formulata nei confronti delle ragazze “per essersi divincolate al momento dell’arresto e aver avuto una colluttazione all’ingresso della stazione quando c’era tutto il corteo dietro”.

La versione degli avvocati delle studentesse

“Loro – hanno riferito sempre gli avvocati Mazzali e Guella – hanno detto che si sono trovate davanti perché spinte dalle persone dietro. Non avevano alcuna intenzione di sfondare alcunché”.

In aula si sono poi difese “negando ogni comportamento violento e minaccioso” e il giudice ha disposto per loro “l’obbligo di firma giornaliero”.

Quando inizia il processo

Dopo l’arresto e la disposizione dell’obbligo di firma, le due studentesse sono state rilasciate. Che cosa succede ora? Ci sarà un processo che comincerà il prossimo 27 ottobre.

“Sarà l’occasione per chiarire che le nostre assistite sono estranee“, ha dichiarato il difensore Mazzali.

L’avvocato Guella ha aggiunto che “erano lì per manifestare la loro indignazione per quanto sta accadendo in Palestina”, sostenendo che i fatti contestati sono avvenuti prima delle 14, vale a dire prima che scoppiasse la guerriglia urbana.

60 agenti feriti durante gli scontri

Al termine del corteo Pro Pal, nei pressi della stazione Centrale di Milano la situazione è degenerata. Alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni e svariati oggetti, la polizia ha risposto con delle manganellate e cariche di alleggerimento. Nel corso degli scontri circa 60 agenti sono rimasti feriti.