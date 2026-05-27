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È di 14 tifosi indagati per rissa aggravata e lesioni personali il bilancio delle perquisizioni eseguite questa mattina nelle città di Rimini e Cattolica. L’operazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Rimini, è stata condotta da personale della Questura e dei Carabinieri, ed è collegata agli scontri avvenuti lo scorso 14 marzo nei pressi dello stadio “Giorgio Calbi”.

Le indagini e le perquisizioni: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le perquisizioni personali e domiciliari sono state effettuate nelle prime ore di oggi nei confronti di 14 soggetti ritenuti presunti responsabili di aver preso parte agli scontri verificatisi nelle adiacenze dello stadio di Cattolica il 14 marzo. L’episodio è avvenuto in occasione della partita di calcio tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio, valida per il campionato di Promozione.

La dinamica degli scontri tra tifosi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tifosi dell’Alma Fano, storicamente rivali dei sostenitori di Rimini e Cattolica, sono giunti nei pressi dell’impianto sportivo con le proprie auto. All’arrivo nei parcheggi adiacenti allo stadio, sono stati bersagliati dal lancio di diversi fumogeni, che hanno anticipato una aggressione con aste e bandiere da parte di un gruppo di persone travisate. Alcuni dei tifosi fanesi hanno reagito, dando così origine a una violenta rissa.

Ferito un tifoso: trauma cranico e 30 giorni di prognosi

Durante la rissa, un tifoso marchigiano è stato colpito alla testa da un oggetto, probabilmente una pietra raccolta in un vicino cantiere edile. L’uomo ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in 30 giorni. Sul luogo degli scontri sono stati rinvenuti bastoni e altri oggetti contundenti, testimonianza della violenza dell’episodio.

Le indagini e l’individuazione dei responsabili

Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno permesso agli investigatori – grazie anche alla profonda conoscenza dell’ambiente ultras – di raccogliere elementi utili per attestare la presenza sui luoghi della rissa di 14 tifosi appartenenti alle tifoserie coinvolte. Sulla base delle risultanze emerse, la Procura della Repubblica di Rimini ha disposto l’odierna attività di polizia giudiziaria, finalizzata ad acquisire ulteriori elementi probatori a carico degli indagati.

I reati contestati e i sequestri effettuati

I 14 soggetti sono attualmente indagati per rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati ordigni illegalmente detenuti, sostanze stupefacenti di tipo hashish e altri elementi ritenuti utili alle indagini.

IPA