Scontri di piazza, in casa aveva un machete, 10 coltelli e una pistola a piombini: minorenne denunciato
La Digos ha identificato un minorenne dopo i disordini del 17 ottobre: nella sua abitazione sono stati trovati armi e coltelli.
Un minorenne è stato denunciato a Torino per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento. La Digos lo ha identificato dopo aver monitorato i social e, durante la perquisizione nella sua abitazione, ha trovato una pistola a piombini e diversi oggetti potenzialmente offensivi.
- 50 perquisizioni della Digos: le città coinvolte
- L’identificazione del giovane a Torino
- Gli oggetti trovati in casa
50 perquisizioni della Digos: le città coinvolte
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha riguardato i disordini di piazza del 17 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre e i commenti istigatori pubblicati nelle chat social. La Digos ha eseguito, di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, 50 perquisizioni, anche a carico di minorenni, a Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.
L’identificazione del giovane a Torino
Nel capoluogo piemontese, il monitoraggio della rete ha portato a individuare il ragazzo, ritenuto attivo nei disordini avvenuti durante la manifestazione del 17 ottobre. L’iniziativa era degenerata in episodi violenti e danneggiamenti. Gli investigatori sono risaliti al giovane analizzando un profilo social a lui collegato, dove erano stati pubblicati immagini e video delle tensioni verificatesi durante il corteo.
Gli oggetti trovati in casa
La perquisizione, disposta su delega dell’autorità giudiziaria, ha permesso di rinvenire una pistola a piombini senza tappo rosso, 10 cartucce a salve esplose, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato come un manganello e quattro martelletti frangivetro. Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento dopo i fatti di Torino.