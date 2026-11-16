Scontri di piazza, in casa aveva un machete, 10 coltelli e una pistola a piombini: minorenne denunciato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne è stato denunciato a Torino per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento. La Digos lo ha identificato dopo aver monitorato i social e, durante la perquisizione nella sua abitazione, ha trovato una pistola a piombini e diversi oggetti potenzialmente offensivi.

50 perquisizioni della Digos: le città coinvolte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha riguardato i disordini di piazza del 17 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre e i commenti istigatori pubblicati nelle chat social. La Digos ha eseguito, di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, 50 perquisizioni, anche a carico di minorenni, a Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

L’identificazione del giovane a Torino

Nel capoluogo piemontese, il monitoraggio della rete ha portato a individuare il ragazzo, ritenuto attivo nei disordini avvenuti durante la manifestazione del 17 ottobre. L’iniziativa era degenerata in episodi violenti e danneggiamenti. Gli investigatori sono risaliti al giovane analizzando un profilo social a lui collegato, dove erano stati pubblicati immagini e video delle tensioni verificatesi durante il corteo.

Gli oggetti trovati in casa

La perquisizione, disposta su delega dell’autorità giudiziaria, ha permesso di rinvenire una pistola a piombini senza tappo rosso, 10 cartucce a salve esplose, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato come un manganello e quattro martelletti frangivetro. Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento dopo i fatti di Torino.