Scontri fra ultras del Bologna e forze dell'ordine a Udine dopo la partita, i supporters caricati dagli agenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al termine della gara di Serie A di calcio fra Udinese e Bologna, circa 120 ultras ospiti hanno rifiutato di tornare sui pullman scortati e destinati fuori città, causando scontri con le forze dell’ordine. Cariche e tensioni sono durate diversi minuti: cinque carabinieri e due poliziotti hanno riportato lievi contusioni, ma nessun tifoso è rimasto ferito.

Udinese – Bologna, scontri con gli ultras

Momenti di forte tensione si sono verificati al termine della partita tra Udinese e Bologna di sabato 22 novembre, valevole per il campionato di Serie A di calcio. Un gruppo numeroso di ultras ospiti e le forze dell’ordine sono giunti allo scontro.

Secondo la ricostruzione, circa 120 sostenitori del Bologna avrebbero rifiutato di risalire sui pullman che li avevano portati allo stadio, dopo aver saputo che l’intero convoglio, come previsto dalle procedure abituali, sarebbe stato scortato oltre i confini cittadini.

Il giorno prima si erano verificati scontri a Bologna in occasione della partita Virtus-Maccabi di Eurolega basket

Gli scontri, proseguiti per diversi minuti, hanno causato lievi contusioni a cinque carabinieri e due agenti, medicati in pronto soccorso.

La carica di polizia e carabinieri

Quando è apparso evidente che i “tifosi” non avevano alcuna intenzione di tornare sui mezzi, le forze dell’ordine hanno effettuato alcune cariche per cercare di farli arretrare e convincerli a riprendere posto sui pullman.

Le tensioni sono andate avanti a lungo, finché il gruppo di supporters non ha ceduto e accettato di risalire sui bus. Terminata la procedura, la colonna (che comprendeva anche sostenitori pacifici e non coinvolti nelle proteste) è partita, scortata verso Bologna.

Gli incidenti si sono consumati all’interno della cosiddetta “gabbia”, l’area esterna alla Curva Sud dedicata alle tifoserie ospiti dell’Udinese. La centrale operativa della Sores FVG, presente con diverse squadre, non ha segnalato interventi sanitari a favore dei tifosi.

La critica di Lepore a Piantedosi

Soltanto un giorno prima si erano verificati altri disordini durante la gara di Eurolega di basket fra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv.

Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha denunciato che la guerriglia urbana ha causato circa 100mila euro di danni alla parte pubblica, a cui si aggiungono i danni privati.

Lepore ha quindi criticato duramente il Ministero degli Interni, Matteo Piantedosi, accusandolo di una gestione dell’ordine pubblico sconsiderata, chiedendo scusa ai cittadini per il “coprifuoco” e i disagi, esprimendo infine solidarietà alle Forze dell’Ordine ferite (15 poliziotti e un finanziere).

Secondo la Questura, la manifestazione pro Pal organizzata in concomitanza dell’evento sportivo contava circa 5mila partecipanti, prevalentemente provenienti da fuori città (80%), che si sono scontrati con la polizia.