Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti della Digos di Genova dopo i violenti disordini avvenuti allo stadio L. Ferraris prima della partita di Serie A Genoa-Inter di domenica scorsa. Gli ultras del tifo genoano sono stati fermati per travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato. L’intervento è stato reso possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla tempestiva attività investigativa degli agenti.

Le indagini e l’arresto in flagranza differita

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via immediatamente dopo gli scontri che hanno preceduto l’incontro tra Genoa e Inter. Gli investigatori hanno agito nei tempi previsti dalla legge per l’arresto in flagranza differita, riuscendo a identificare con certezza i responsabili delle violenze. L’attività investigativa si è basata sull’esame delle immagini delle telecamere cittadine e dell’impianto sportivo, oltre che sulla documentazione fornita dalla Polizia scientifica. Fondamentale si è rivelata la conoscenza approfondita delle dinamiche e dei protagonisti del mondo ultras da parte degli operatori della Digos.

I fatti: violenza e disprezzo per la sicurezza pubblica

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno degli arrestati è stato filmato mentre impugnava un cartello in metallo di segnaletica stradale e lo lanciava con forza contro le Forze dell’ordine, schierate a protezione del settore ospiti per separare la tifoseria genoana da quella interista. Gli altri fermati sono stati immortalati mentre brandivano aste, bastoni e cinghie, utilizzati per colpire gli operatori di polizia. Le azioni sono avvenute in un clima di aggressività organizzata e reiterata, senza alcun riguardo per l’incolumità pubblica e nonostante la presenza di persone e veicoli privati bloccati nel traffico caotico generato dagli scontri.

La dinamica degli scontri e le accuse

Gli ultras non hanno esitato a colpire anche i veicoli con aste di bandiera e bastoni, determinati a farsi strada e a aggredire gli operatori delle Forze dell’ordine. Le accuse a loro carico comprendono travisamento mediante l’uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa sulle manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato. L’azione coordinata degli arrestati ha mostrato una precisa volontà di creare disordini e mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che sono in corso ulteriori indagini per identificare altre persone coinvolte attivamente negli scontri. L’obiettivo è quello di assicurare alla giustizia tutti i responsabili dei gravi episodi di violenza che hanno turbato la giornata sportiva a Genova.

IPA