Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano

Ancora scontri tra tifosi in autostrada. Gruppi di supporter di Fiorentina e Roma sono stati protagonisti di tafferugli nei pressi di Bologna che hanno visto fronteggiarsi circa 200 persone. Incrociatisi durante i rispettivi viaggi per seguire le proprie squadre, i tifosi sono scesi dalle proprie auto e si sono scontrati con caschi, martelli e spranghe. Al momento non risultano feriti.

Scontri in autostrada tra tifosi

Nuovi episodi di violenza legati al calcio e alle tifoserie. Ancora scontri, questa volta tra tifosi di Fiorentina e Roma che, trovatisi gli uni di fronte agli altri nei pressi di Bologna, si sono fronteggiati in autostrada.

I fatti sono avvenuti attorno alle 12.30 di domenica 18 gennaio sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

La rivalità tra Fiorentina e Roma, i video degli automobilisti

L’incontro, apparentemente fortuito, si è verificato tra i tifosi della Fiorentina che erano diretti a Bologna dov’è di scena la squadra viola, e tra quelli della Roma che avevano seguito i giallorossi in trasferta a Torino.

In autostrada sono divampati gli scontri che hanno coinvolto circa 200 persone: con cappucci e i volti coperti, i facinorosi sono scesi dalle macchine e si sono fronteggiati con caschi e spranghe.

Al momento non risultano feriti. Ben presto sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos che, arrivati, hanno constatato come i violenti fossero già scappati. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili mentre le loro gesta violente sono state immortalate in diversi video che stanno girando sul web e che sono stati girati dagli automobilisti in transito sul tratto autostradale.

La ricostruzione e i precedenti

È accaduto tutto in pochi minuti all’altezza del chilometro 195, nei pressi di Bologna, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona. Qui, tra l’autogrill Cantagallo e la vicina uscita di Casalecchio di Reno, dopo essersi incrociati, tifosi di Fiorentina e Roma, due tifoserie divise da una forte rivalità, sono stati protagonisti di feroci scontri.

Secondo le prime ricostruzioni, a far scattare le violenze sarebbero stati alcuni ultras della Fiorentina che avrebbero preso d’assalto un furgoncino dove viaggiavano circa una decina di tifosi romanisti. Armati di mazze, martelli e bastoni, questi hanno aggredito i rivali con pugni e martellate ai vetri delle auto. In breve tempo si sono fermate decine e decine di vetture, spinte evidentemente dal tamtam nei gruppi organizzati. Fatto sta che, dopo pochi, sono arrivati anche altri ultras giallorossi ed è scattata una vera e propria rissa nel tentativo di colpire gli avversari e rubarne i vessilli. Nella guerriglia sono state colpite anche le macchine di chi transitava in quel momento lungo le corsie.

I fatti ricordano quanto accaduto nell’aprile del 2014 quando tredici tifosi della Fiorentina furono denunciati per un agguato organizzato contro i romanisti o il precedente del gennaio del 2023 quando, in seguito a violenti scontri tra ultras romanisti e napoletani, alcuni tratti sempre dell’A1 del furono bloccati dai facinorosi.