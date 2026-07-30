Scontri in Val di Susa, l'indignazione di Sergio Mattarella: "Condanniamo comportamenti aggressivi"
Mattarella condanna fermamente la violenza in Val di Susa, sottolineando l'importanza della democrazia
“Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “La violenza – ha aggiunto – è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.