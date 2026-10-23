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Scontri Milano, Salvini e Sardone cancellano le scritte contro la polizia: "Sinistri imbrattano, Lega pulisce"

Il video sui social del leader leghista: «Con un po’ di olio di gomito e l’idropulitrice, si restituiscono le pareti agli studenti e ai cittadini»

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Matteo Salvini e Silvia Sardone hanno cancellato alcune scritte contro la polizia comparse sui muri di una scuola superiore di Milano, dopo gli scontri in città. «I sinistri imbrattano, la Lega pulisce», ha detto il leader della Lega in un video condiviso sui social. Con «un po’ di olio di gomito e l’idropulitrice, si restituiscono le pareti agli studenti e ai cittadini».

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