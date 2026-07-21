Scontri per la morte di Abderrahim Fakir, Ilaria Cucchi attacca il governo Meloni dopo le tensioni a Bologna

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A margine del convegno al Senato per ricordare Fakir Abderrahim, morto durante l’atto di arresto durante un controllo della polizia, la senatrice Ilaria Cucchi ha ricordato come in tutti questi anni l’Italia non abbia imparato nulla e ha attaccato il governo Meloni dopo gli scontri di Bologna: “Credo che il principale responsabile dei fatti accaduti domenica a Bologna sia chi ci governa”.

Scontri per la morte di Fakir Abderrahim, le parole di Ilaria Cucchi

“Non solo l’Italia non impara, ma l’Italia fa ancora di più”, queste le parole di Ilaria Cucchi riportate dall’ANSA.

Per la senatrice “il principale responsabile dei fatti accaduti domenica a Bologna sia chi ci governa, perché continua con queste politiche, tutte fondate sull’odio, sul razzismo, continua a parlare alla pancia della gente, alle paure della gente”.

ANSA

In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla nipote di Fakir Abderrahim durante il presidio avvenuto a Bologna, Ilaria Cucchi ha raccontato di aver rivissuto un dolore.

“Io parlo da cittadina che ha vissuto sulla propria pelle quello che sta per vivere questa famiglia. Lo vediamo già da adesso, la macchina del fango. Si comincia già a dire che è morto per colpa sua. Vi ricorda qualcosa?”, queste le sue parole.

La condanna degli scontri a Bologna

Ilaria Cucchi ha aggiunto: “Sappiamo benissimo cosa dovrà affrontare questa famiglia. Il processo al morto, come lo chiamo io, è già in piedi, già gli stanno attribuendo tutta una serie di reati che invece appartenevano a qualcun altro, ugualmente ucciso”.

Dopo aver ringraziato Matteo Lepore, sindaco di Bologna, per la vicinanza alla famiglia di Fakir Abderrahim, la senatrice ha voluto condannare durante gli scontri.

“Credo che tutto questo ovviamente venga come sempre strumentalizzato per non parlare del vero problema. Detto questo, condanno duramente gli scontri e invito tutti coloro che hanno a cuore il tema dei diritti e in particolare questa situazione a comportarsi bene”.

Le parole di Matteo Salvini

In merito agli scontri di Bologna, Matteo Salvini ha pubblicato un tweet sul suo account X.

“Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l’odio verso chi indossa una divisa e ci difende. Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato”.