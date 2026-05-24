Scontri prima del derby tra Torino e Juventus, un tifoso ferito gravemente: partita iniziata in ritardo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Caos e alta tensione prima di Torino-Juventus. A poche ore dal fischio d’inizio del derby della Mole ci sono stati scontri tra gruppi di ultras delle due squadre nei pressi dello stadio Olimpico. Un tifoso bianconero è rimasto ferito nei disordini ed è stato portato all’ospedale in codice rosso per un trauma cranico. Dopo aver appreso la notizia, i tifosi juventini hanno abbandonato gli spalti e hanno chiesto di non giocare. La partita, inizialmente prevista per le 20.45, è iniziata con oltre un’ora di ritardo.

Scontri prima di Torino-Juventus

Alta tensione a Torino oggi, domenica 24 maggio, per il derby della Mole tra i granata e la Juventus nell’ultima giornata di campionato.

Poche ore prima della partita ci sono stati scontri e disordini nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino che hanno visto protagonisti i tifosi delle due squadre.

ANSA

Attorno alle 17.30 i gruppi ultras granata e bianconeri hanno cercato di venire a contatto, ma sono stati fermati dal cordone delle forze dell’ordine. Lo riporta Ansa. La polizia non ha però potuto evitare i lanci di pietre e fumogeni da parte dei tifosi.

I momenti più delicati si sono registrati nell’area tra piazzale San Gabriele di Gorizia e via Filadelfia, quando alcuni tifosi delle due squadre sono riusciti a venire a contatto.

La polizia è intervenuta con il lancio di lacrimogeni per disperdere i gruppi ed evitare conseguenze più gravi.

Diversi feriti, un tifoso in codice rosso in ospedale

Negli scontri di Torino sono rimaste ferite diverse persone, tra tifosi e forze dell’ordine.

Il più grave è un supporter bianconero di 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, prima al Mauriziano e poi al Cto, per un trauma cranico.

Al momento non è chiaro come sia stato colpito alla testa, in corso le indagini.

Tra i feriti ci sono almeno quattro poliziotti. Ci sarebbero diversi fermati tra i tifosi, da entrambi le parti.

Partita iniziata con oltre un’ora di ritardo

Alta tensione fuori dallo stadio ma anche all’interno. Appresa la notizia del tifoso ferito gravemente, gli ultras della Juventus hanno chiesto di non giocare la partita.

Vano il tentativo di riportare la calma del capitano bianconero Locatelli, che si è avvicinato alla curva per parlare con i tifosi.

E alle 20.45 non c’è stato il fischio d’inizio, come previsto anche negli altri campi della Serie A.

Il derby è iniziato soltanto alle 21.50, con oltre un’ora di ritardo. E con la curva bianconera vuota: i tifosi ospiti hanno lasciato lo stadio.