Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio sull'A1 vicino Frosinone, 80 fermati e coltelli e mazze sequestrate

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rissa tra tifosi in autostrada. Un gruppo di tifosi del Napoli è entrato in contatto con un gruppo della Lazio lungo la carreggiata nord dell’A1, rimasta bloccata per diversi minuti. Dopo lo scontro tra tifoserie sull’Autostrada del Sole le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato 80 ultras biancocelesti di ritorno dalla trasferta di Lecce, sequestrando loro mazze e coltelli da cucina.

Lo scontro in autostrada tra tifosi del Napoli e della Lazio

Come riportato da Repubblica, la rissa è scoppiata all’alba di domenica 25 gennaio, tra il gruppo di sostenitori del Napoli, in direzione Torino per assistere alla partita di cartello della Serie A contro la Juventus, e gli ultras della Lazio, che rientravano dopo l’anticipo di sabato sera dei biancocelesti a Lecce.

I tafferugli sono andati in scena tra ultras a volto coperto sull’autostrada, all’altezza del comune di Frosinone, bloccando per alcuni minuti il traffico sull’A1 in direzione nord.

ANSA

Mazze e coltelli sequestrati sull’A1

In seguito agli scontri, la questura di Roma ha fatto scattare i controlli, che hanno permesso di bloccare il van e le auto con a bordo i tifosi laziali mentre cercavano di sottrarsi alla polizia stradale davanti ai principali ingressi per Roma, deviando verso il casello di Monte Porzio Catone.

Alla vista delle forze dell’ordine, diverse mazze e coltelli da cucina sono stati gettati sul ciglio dell’autostrada, ma gli agenti della polstrada hanno trovato e sequestrato il materiale, conducendo i passeggeri del van in questura per gli accertamenti.

Gli ultras della Lazio intercettati

Altri ultras biancocelesti, a bordo di un pullman che ha provato a sfuggire ai posti di controllo, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco, ma sono stati individuati e trovati in possesso di taglierini e petardi.

Sul mezzo sono stati trovati inoltre caschi, aste e petardi.

Come riferito dalla questura di Roma, la posizione di ogni partecipante agli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Lazio sarà esaminata “ai fini delle eventuali comunicazioni all’Autorità giudiziaria nonché dell’adozione del provvedimento del Daspo”.