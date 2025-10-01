Scontri tra tifosi prima di Napoli - Sporting di Champions League, ferito un portoghese e napoletani fermati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Poche ore prima della sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona del primo ottobre, il centro della città partenopea è stato teatro di violenti scontri tra tifosi. Due gruppi – uno di sostenitori azzurri e l’altro di portoghesi – si sono affrontati in via Melisurgo, a pochi passi da piazza Municipio. In alcuni video diffusi sui social si vedono mazze, sedie e oggetti lanciati da entrambe le fazioni.

Scontri tra tifosi prima di Napoli – Sporting di Champions League

Nei video degli scontri, in sottofondo si odono esplosioni simili a colpi di pistola: secondo la Questura di Napoli, si trattava di petardi o colpi a salve.

L’uomo armato ripreso nei filmati è risultato essere un poliziotto in borghese, che ha estratto la pistola solo a scopo intimidatorio, senza sparare.

ANSA

Un’auto in fiamme durante gli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte nel 2023

Come riporta La Repubblica, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, disperdendo i gruppi e bloccando alcuni partecipanti, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, si inserisce in una giornata di grande tensione, con centinaia di tifosi coinvolti e un ferito portoghese ricoverato in codice giallo al Cto.

Le prime tensioni nella notte

Già nella notte, in via Cristoforo Colombo, un gruppo di ultras napoletani aveva tentato di aggredire alcuni sostenitori dello Sporting, riconoscibili da magliette e sciarpe.

L’intervento della polizia aveva evitato il contatto diretto.

Nelle ore successive, però, gli animi si sono nuovamente accesi in via Melisurgo, dove la carica iniziale sarebbe partita dai tifosi portoghesi.

Ne è nato un violento corpo a corpo, con ombrelli, pietre, bastoni e persino una spada.

Le indagini

Verso le 17, i sostenitori dello Sporting sono stati scortati al porto e poi condotti in pullman allo stadio Maradona, dove si disputa la seconda giornata del girone di Champions.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, alcuni ultras del Napoli avrebbero anche danneggiato due auto della Digos, lanciando bombe carta e ferendo un agente alla testa.

L’episodio riaccende l’allarme sugli scontri legati alle trasferte dei tifosi partenopei, già monitorati dal Casms e sottoposti a divieti di spostamento fino a febbraio.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i video amatoriali circolati sui social, con l’obiettivo di identificare tutti i partecipanti agli scontri.

Intanto resta alta la tensione in città, con un imponente dispositivo di sicurezza attivato intorno allo stadio.