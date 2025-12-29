Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 provvedimenti Daspo il bilancio delle misure adottate dalla Polizia di Stato per contrastare la violenza legata alle recenti competizioni sportive nella provincia di Cremona. I provvedimenti, alcuni dei quali con obbligo di firma, sono stati emessi a seguito di episodi di violenza e accensione di artifizi pirotecnici avvenuti durante diverse partite di calcio, come specificato dal comunicato della Questura.

Le misure adottate dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Questura della Provincia di Cremona ha intensificato le attività di prevenzione e repressione della violenza in occasione di eventi sportivi. In particolare, sono stati adottati 14 provvedimenti Daspo, di cui 3 con obbligo di firma per un totale di 41 anni di interdizione complessiva dagli stadi e dagli impianti sportivi.

Gli episodi di violenza prima di Cremonese – Parma

Una delle situazioni più gravi si è verificata lo scorso 21 settembre, in occasione della partita Cremonese – Parma. Prima dell’inizio del match, gruppi di tifosi delle due squadre sono venuti a contatto nei pressi dello stadio, dando luogo a episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per disperdere i facinorosi. Nel corso delle operazioni, è stata fermata una vettura con a bordo 4 ultras parmensi, trovati in possesso di mazze, caschi e altri oggetti contundenti. L’attività investigativa della Digos ha poi permesso di individuare ulteriori responsabili degli scontri.

Daspo per tifosi di Parma e Cremonese

In seguito agli scontri avvenuti prima della partita tra Cremonese e Parma, sono stati emessi 9 provvedimenti interdittivi: 6 nei confronti di supporter del Parma e 3 nei confronti di tifosi della Cremonese. Questi provvedimenti mirano a impedire l’accesso agli stadi e a prevenire il ripetersi di episodi di violenza durante le manifestazioni sportive.

Accensione di artifizi pirotecnici durante Pergolettese – Novara

Analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di 4 ultras del Novara, che durante la gara Pergolettese – Novara del 1° novembre si sono resi responsabili dell’accensione di artifizi pirotecnici all’interno del settore ospiti. L’uso di materiale pirotecnico negli stadi rappresenta una violazione delle normative sulla sicurezza e comporta sanzioni amministrative e penali.

Fumogeni e Daspo per tifosi della Cremonese e del Lecce

Un ulteriore Daspo è stato emesso nei confronti di un altro supporter della Cremonese, responsabile dell’accensione e lancio di un fumogeno sul terreno di gioco durante la partita Cremonese – Juventus del 1° novembre. Il tifoso in questione era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza durante trasferte.

Un analogo provvedimento è stato adottato anche nei confronti di un ultras leccese, che ha acceso 3 artifizi fumogeni durante il match Cremonese – Lecce del 7 dicembre.

Estensione dei Daspo e sanzioni amministrative

I provvedimenti Daspo non si sono limitati alle sole competizioni calcistiche, ma sono stati estesi a tutte le discipline sportive delle categorie professionistiche, a testimonianza della volontà delle autorità di contrastare ogni forma di violenza negli impianti sportivi.

La “Squadra Tifoserie” della Digos di Cremona ha inoltre emesso sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche all’interno degli stadi di Cremona e Crema, applicando le disposizioni previste dai regolamenti d’uso dei due complessi sportivi.