Scontrino a Forte dei Marmi con “mancia automatica” da 48 euro, la protesta della creator Carlotta Roncarà

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlotta Roncarà, influencer e creator, attraverso il suo account Instagram seguito da oltre 325 mila follower, ha sollevato il caso di una voce dello scontrino definita “contributo volontario del 10%”, ossia la mancia mai comunicata anticipatamente che ha scovato sulla ricevuta fiscale dopo aver pagato il conto in un ristorante di un albergo a Forte dei Marmi.

Forte dei Marmi, Carlotta Roncarà polemica sulla “mancia automatica” al ristorante

Roncarà ha riferito attraverso un video social di aver trovato sullo scontrino una voce da 48,10 euro indicata come “contributo volontario del 10%“, mai comunicata né specificata prima del pagamento.

Il filmato, nel giro di poche ore, ha raggiunto gli 80 mila like, generando centinaia di commenti e riaprendo la discussione sulle cosiddette “mance automatiche”.

La creator ha spiegato di essersi recata in un ristorante di un hotel di Forte dei Marmi insieme a un gruppo di amici. Alla fine della cena, giudicata ottima sotto ogni punto di vista dalla donna, ogni commensale ha speso circa 77 euro.

Tutto è filato liscio fino allo scontrino, dove è apparso il “Contributo volontario del 10%”, pari a 48,10 euro.

Il consiglio di Roncarà: “Controllate sempre lo scontrino”

“Che cos’è questo contributo volontario, secondo voi, su cui non c’è nemmeno l’IVA? È una mancia?”, ha chiesto Roncarà ai suoi follower, sottolineando che nessuno del personale del locale ha avvisato lei e le altre persone del gruppo di tale voce di spesa.

“Ora, se questo contributo va davvero ai camerieri, può avere senso – ha ragionato la creator – Anzi, sono la prima a pensare che chi lavora bene debba essere premiato“.

“Però – ha aggiunto – credo anche che una mancia, proprio perché è volontaria, debba essere spiegata e lasciata scegliere al cliente, non inserita automaticamente nel conto”.

E ancora: “Tra l’altro nel nostro conto non siamo riusciti nemmeno a trovare la voce del coperto, non siamo riusciti a capire. Penso che come clienti abbiamo il diritto di sapere esattamente cosa stiamo pagando. Per questo il consiglio che mi sento di darvi è semplice: controllate sempre il conto prima di pagare”.

La telefonata al ristorante e la richiesta di spiegazioni sullo scontrino

Dopo quanto avvenuto, Roncarà ha contattato il ristorante per chiedere delucidazioni: “Ho telefonato al ristorante, all’hotel, e ho chiesto: scusi, nel conto abbiamo trovato un contributo volontario di cui nessuno ci aveva detto nulla”.

In risposta le è stato detto che si tratta di una mancia del 10%, inserita automaticamente nello scontrino. Sempre stando alla versione della creator, accettando il conto senza controllare voce per voce, il cliente ne accetterebbe implicitamente l’addebito.

“Non è una questione di soldi. C’è scritto “contributo volontario”: deve essermi chiesto. Come clienti abbiamo il diritto di sapere esattamente cosa stiamo pagando”, ha concluso.