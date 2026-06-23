Scontro Anna Ascani - Pozzolo alla Camera, "mi chiami Signora Presidente" ma lui tiene il maschile: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un video che sta facendo il giro dei social mostra uno scontro alla Camera tra Anna Ascani, del Partito Democratico, ed Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale. I toni si sono accesi quando Pozzolo si è rivolto ad Ascani, in quel momento presidente della Camera, chiamandola ripetutamente “Signor Presidente”. L’esponente del Pd ha chiesto di essere chiamata “Signora Presidente”, scatenando la replica stizzita del deputato del partito di Vannacci.

Scontro alla Camera tra Anna Ascani e Pozzolo

Lo scontro è avvenuto nel corso delle votazioni sugli ordini del giorno nell’aula della Camera durante la tarda serata di ieri, lunedì 22 giugno.

A prendere la parola è stato l’esponente di Futuro Nazionale con Vannacci (ed ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo. La tensione è salita all’inizio del suo intervento, quando si è rivolto alla presidente di turno Anna Ascani, esponente del Partito Democratico, chiamandola “Signor Presidente”.

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Tensione sull’utilizzo al maschile del termine “presidente”

Un atteggiamento che ha indispettito Ascani, che ha chiesto al collega di essere chiamata “Signora Presidente” o solo “Presidente” visto che era la terza volta che veniva chiamata al maschile. Pozzolo, però, ha tenuto la sua posizione rispondendo “grazie Signor Presidente” e provocando la risposta di Ascani, che ha ribattuto “grazie, collega deputata Pozzolo” prima di richiamare all’ordine l’esponente di Futuro Nazionale e di minacciare l’allontanamento dall’aula dello stesso.

Pozzolo ha detto di “usare i termini istituzionali”, invitando Ascani a “ripassare i termini istituzionali” e usare il plurale.

Alla ripresa dei lavori alla Camera, lo scontro sul linguaggio istituzionale si è riacceso quando Pozzolo ha contestato il resoconto di quanto accaduto in aula.

La polemica sollevata alla Camera da Emanuele Pozzolo

“Il verbale contiene un grave errore. Rivolgendomi alla presidenza come ‘Signor Presidente’ ho solo seguito le indicazioni ufficiali dell’Accademia della Crusca. Invito i vertici della Camera a verificare e a correggere il testo, perché di questo politicamente corretto ci siamo francamente rotti le balle”, ha detto Pozzolo, esponente del partito di Vannacci, riferendosi allo scontro precedente con Ascani.

Parole che hanno subito innescato la reazione dei banchi dell’opposizione e della presidenza. Il presidente di turno, Sergio Costa, ha richiamato il deputato per i toni usati: “Non sono le parole adeguate a chiudere un intervento”.

Subito dopo è intervenuta Francesca Ghirra (Avs), che ha replicato con durezza: “La nostra lingua va rispettata. Ieri alla presidenza c’era una donna e ci si doveva rivolgere a lei come ‘Signora Presidente’”.