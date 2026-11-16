Scontro Barbara D'Urso - Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci: "Ha chiesto scusa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Milly Carlucci è intervenuta nel caso Mariotto-d’Urso, confermando quanto detto dallo stilista e giudice. Mariotto, secondo quanto riportato da Carlucci, avrebbe chiesto più volte scusa a Barbara d’Urso. Ha poi detto di non voler essere la maestrina di nessuno e che i giurati hanno una personalità spesso esplosiva. “In questa grande famiglia di Ballando, noi abbiamo amore incondizionato per ognuno, stima e supporto”, ha dichiarato.

Milly Carlucci interviene su Barbara d’Urso e Mariotto

Lo scontro tra Barbara d’Urso e Guglielmo Mariotto è uscito fuori dalla puntata, andando a occupare social e giornali nei due giorni successivi. Domenica e lunedì sono diventati appuntamenti di botta e risposta tra i due giudici.

La conduttrice Milly Carlucci è intervenuta, sottolineando come nella “famiglia di Ballando” i conflitti si risolvano internamente, tra amore, stima e rispetto di tutti.

Ha dichiarato: “I giurati hanno delle personalità spesso esplosive, qualcuno è proprio esplosivo”. Dice di non voler fare la maestrina con la penna rossa e di lasciarli esprimere “sempre nei limiti di quello che si può”. Mariotto, aggiunge, ha capito e ha chiesto scusa due volte.

Le parole su Mariotto

Carlucci spiega che Mariotto ogni tanto “scherza fuori dalle righe“. Sottolinea però come oggi “basta un niente per cui quel tuo essere fantasioso e un po’ stravagante venga preso molto male, subito in negativo”.

Ha quindi ripetuto che Mariotto ha già chiesto scusa due volte e spera che questo basti per ricucire il suo rapporto con la sua vicina di banco.

La parola “famiglia”

In questi giorni è stata molto utilizzata anche la parola famiglia. Lo ha fatto Barbara d’Urso, sottolineando come questo termine sembri quasi svuotato, visto che non si è sentita protetta, e lo ha utilizzato Mariotto in alcune sue dichiarazioni come quelle ad Adnkronos.

Anche Milly Carlucci, quindi, vuole parlare di che cosa significa davvero “famiglia di Ballando”. Spiega che quando un membro della famiglia viene attaccato, questa si unisce in difesa e in soccorso, come per esempio nel caso di Alberto Ravagnani.

Se il fatto succede in famiglia, questo va risolto in famiglia, dice. “In questa grande famiglia, noi veramente abbiamo amore incondizionato per ognuno dei suoi componenti”. E aggiunge: “Anche la giuria fa parte di una realtà che noi autori abbiamo fortemente voluto, per cui c’è amore, affetto e difesa nei confronti di Mariotto e di Barbara d’Urso, che tutti abbiamo voluto fortemente”.