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Guillermo Mariotto si è difeso dalle accuse seguite allo scontro con Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ribadendo che il profumo da lui spruzzato mentre l’ex conduttrice parlava non era per lei. Il giudice del programma ha spiegato che il gesto era più generale e “teatrale”.

La spiegazione di Guillermo Mariotto sullo scontro con Barbara D’Urso

Guillermo Mariotto ha risposto alle polemiche sullo scontro con Barbara D’Urso in una breve intervista a Ballando con le stelle Segreto, segmento di approfondimento sul programma del sabato sera della Rai.

Mariotto ha prima di tutto contestualizzato lo scontro: “Pensavo che giocasse e stavamo giocando. Lei mi stuzzica e io la stuzzico. Lo sappiamo tutti ora cosa è successo. C’era un retroscena con la Muti di cui io non sapevo nulla. L’astio se l’è portato da casa”, ha spiegato.

Il giudice ha poi risposto ad alcune domande sugli spruzzi di profumo che sono stati al centro dello scontro.

Il profumo “non diretto a Barbara D’Urso”

Mariotto ha spiegato che i suoi spruzzi di profumo sono noti fin dall’inizio del programma, nei fuori onda della trasmissione.

I”o lo dico dall’inizio del programma che c’è puzza. Io non ho detto “puzzi”. Era dall’inizio della trasmissione che dicevo che c’era puzza e lei se l’è preso per lei per fare lo show“, ha raccontato.

“Non aveva nessun significato particolare. Non mi permetterei mai. Lavoro con le donne e per le donne, lo conosco bene il mondo femminile”, ha continuato il giudice.

“Era la parte teatrale. Come se dicessi ‘c’è puzza di finzione’. Non c’è stata nessunissima volontà di offendere la signora Barbara D’Urso” ha poi concluso.

Barbara d’Urso tornerà a Ballando con le Stelle

Rimane in dubbio la partecipazione di Barbara D’Urso alla prossima puntata di Ballando con le Stelle. Secondo l’opinionista Rossella Erra, alcuni comportamenti di D’Urso avrebbero fatto intuire un addio.

Fiorello, però, nell’ultima puntata di Pennicanza, ha dichiarato che D’Urso gli avrebbe assicurato che avrebbe continuato a partecipare al programma.