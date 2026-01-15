Scontro Cruciani - Cento su Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo, "quando fai il ladro puoi crepare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Volano gli stracci tra Giuseppe Cruciani e Paolo Cento sul caso del ladro accoltellato a morte a Lonate Pozzolo, dal proprietario di casa che stava rapinando. La tensione tra il giornalista e il collega ex deputato dell’Ulivo, ospiti dell’ultima puntata di Diritto e Rovescio su Rete 4, è salita durante il dibattito in studio sull’uccisione di Adamo Massa, pugnalato da Jonathan Rivolta durante l’irruzione con alcuni complici nell’abitazione del comune in provincia di Varese.

L’uccisione del ladro Adamo Massa a Lonate Pozzolo

Massa è stato sorpreso nel corso di una rapina con altri due componenti della banda nella casa di Rivolta, intorno alle 11 di mercoledì 14 gennaio. Secondo le ricostruzioni, il 33enne avrebbe reagito al pugno subito dal ladro, noto alle autorità per diversi precedenti per truffa agli anziani, accoltellandolo nella colluttazione.

Scaricato dai complici davanti all’ospedale Fornaroli di Magenta, il 37enne è morto per la grave ferita al torace. Sul corpo il magistrato ha disposto l’autopsia, ma le indagini propenderebbero al momento per l’ipotesi della legittima difesa.

Il commento di Giuseppe Cruciani

La vicenda di Lonate Pozzolo è stata affrontata nell’ultima puntata del programma di Paolo Del Debbio, e Giuseppe Cruciani non ha usato mezzi termini: “È stato aggredito in casa, aveva tutto il diritto di reagire come voleva, ha reagito nel modo che riteneva più opportuno cioè prendendo un coltello ed ammazzandolo, mi dispiace dirlo ma nel mestiere del ladro è prevista una cosa: ti può dire bene che incontri uno che sta zitto o che prende le botte o che gli viene la tremarella o che si mette paura e non fa niente, puoi beccare uno che prende un coltello e ti ammazza, ci sta”.

Parole che sono state commentate dall’ex deputato Paolo Cento: “Questa è la pena di morte di Cruciani” ha detto l’ex sottosegretario all’Economia con il governo Prodi.

Lo scontro con Paolo Cento

Immediata la reazione di Cruciani: “Perché dici stupidaggini? La pena di morte è decisa da uno Stato. La pena di morte è decisa. Calma, capisco che l’ideologia ti ha fatto andare in pappa il cervello. Ma tu parli di pena di morte. Ma quale pena di morte?”.

Il conduttore radiofonico ha poi alzato il livello dello scontro: “Voi siete sempre più o meno dalla parte di chi ammazza, dalla parte dei criminali, dalla parte di chi ammazza”.

“Non ti permettere, non ti permettere, te stai dalla parte del Far West” la risposta di Cento, accompagnata da i “vergognati” all’indirizzo di Cruciani.