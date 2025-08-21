Scontro fra auto e furgone fra Troia e Foggia, chi era l'attrice Lucrezia Baccichet morta nell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lucrezia Baccichet, attrice e scrittrice 28enne, è morta in un incidente stradale tra Troia e Foggia. La sua vettura si è scontrata con un furgone Ducato con a bordo 7 braccianti agricoli. Quattro i feriti, estratti dai vigili del fuoco e soccorsi dal 118. Una strada, quella dove è avvenuto l’incidente, spesso teatro di eventi simili: il sindaco di Troia ha chiesto interventi urgenti.

Attrice morta nell’incidente tra Troia a Foggia

Il tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 21 agosto in provincia di Foggia, sulla Strada Provinciale 115, che collega Troia al capoluogo dauno

A perdere la vita nel violento scontro è stata una giovane donna di 28 anni, Lucrezia Baccichet, attrice e scrittrice milanese residente a Roma.

L’incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 115 in zona Postanova, tra Troia e Foggia

La dinamica dello scontro

L’impatto mortale si è verificato intorno alle 11 in località Postanova e ha coinvolto una Seat Ibiza, sulla quale viaggiava la giovane insieme ai genitori e ad altri parenti, e un furgone Fiat Ducato con a bordo sette braccianti stranieri regolarmente presenti sul territorio.

L’urto è stato violentissimo: la 28enne è stata scaraventata fuori dall’abitacolo e i sanitari del 118, accorsi subito con più ambulanze, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Quattro le persone ferite, tre passeggeri dell’auto e l’autista del furgone, tutte trasferite d’urgenza in ospedale.

Per liberare i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre ai carabinieri della Compagnia di Foggia spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica.

Chi era Lucrezia Baccichet

La vittima, Lucrezia Baccichet, si trovava in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza con i familiari, originari proprio della zona.

Attrice e scrittrice, dal profilo social della vittima emerge una carriera precoce e apprezzata nell’ambiente artistico romano e lombardo, con riconoscimenti per entrambe le sfaccettature della sua attività.

Grande cordoglio è stato espresso dal sindaco di Troia, Francesco Caserta, che ha ricordato i tanti incidenti – spesso mortali – avvenuti lungo la Strada Provinciale 115, chiedendo interventi urgenti per migliorare la sicurezza di una strada già troppe volte teatro di tragedie.