Scontro fra bus e tir in autostrada A10 in Liguria, la guida turistica Marina Chiarina morta nell'incidente

Marina Chiarina, nota guida turistica di 63 anni, originaria di Rovereto e residente nel Bresciano, è morta dopo il grave incidente tra un bus e un tir sull’A10. La donna stava accompagnando, come di consueto, un gruppo diretto a Nizza. Trasportata in elicottero in codice rosso al San Martino di Genova, purtroppo non è sopravvissuta.

Incidente in A10 fra bus e tir

Non ce l’ha fatta Marina Chiarina, la guida turistica rimasta coinvolta nel violento incidente tra un tir e un pullman sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano. Le ferite riportate sabato 22 novembre sono risultate troppo gravi.

L’ospedale San Martino di Genova ha confermato che la morte è sopraggiunta alle 14 di domenica. La donna era originaria di Rovereto, in provincia di Trento.

L’incidente è avvenuto in A10 tra Arenzano e Varazze

Negli ultimi anni viveva a Lonato del Garda, nel Bresciano. Era partita da Brescia insieme al gruppo diretto a Nizza e, dopo lo schianto, era rimasta intrappolata tra le lamiere del bus pieno di passeggeri in gita.

La dinamica dello scontro

L’incidente è avvenuto al chilometro 20,400 dell’A10 verso Ventimiglia. Fin dai primi soccorsi le condizioni di Chiarina erano apparse disperate, tanto da richiedere un trasporto in elicottero in codice rosso.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il pullman abbia impattato contro il mezzo pesante in una zona dove l’autostrada passa da tre a due corsie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale e personale di Autostrade.

I soccorsi hanno richiesto la chiusura del tratto, causando forti rallentamenti. La riapertura della carreggiata tra Arenzano e Varazze in direzione Savona è avvenuta poco dopo le 13.45, quando si erano già formati 9 chilometri di coda.

Chi era Marina Chiarina

Marina Chiarina aveva fatto della sua passione per i viaggi un mestiere. Dopo 30 anni di attività è morta sul lavoro, mentre stava accompagnando un gruppo verso la Costa Azzurra.

Nel Bresciano Chiarina gestiva anche un bed & breakfast. Si era laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Verona. Aveva lavorato come segretaria in un centro congressi internazionale, e come docente di italiano e tedesco in strutture formative di Brescia e Desenzano del Garda.

In possesso del patentino per francese, inglese e tedesco, collaborava come accompagnatrice in viaggi studio e itinerari turistici sia in Italia che all’estero, soprattutto nei weekend e durante i periodi di vacanza scolastica, come raccontava sul suo profilo LinkedIn.

Su Facebook si descriveva in inglese come insegnante di lingue e riassumeva la propria missione in una frase semplice: il desiderio di condividere ciò che amava. Nelle immagini pubblicate sui social si incontrano i numerosi viaggi fatti per lavoro e per diletto, e anche la sua forte sensibilità verso gli animali.