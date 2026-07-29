Scontro fra Laura Ravetto e Riccardo Molinari, la deputata di Vannacci all'ex collega: "Vi stiamo svuotando"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scontro a destra tra ex colleghi di partito. In tv è andato in scena un confronto piuttosto acceso tra Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale e il leghista Riccardo Molinari. “Capisco l’odio che avete perché vi stiamo svuotando il partito”, ha incalzato la Ravetto, che il partito di Salvini lo ha lasciato proprio per aderire alla corrente di Vannacci. La discussione tra i due è nata in merito ai video realizzati con l’intelligenza artificiale e apparsi sui profili di Vannacci.

Laura Ravetto e Riccardo Molinari, scontro in tv

Lo scontro tra Laura Ravetto e Riccardo Molinari è andato in scena ad Agorà Estate su Rai3.

La deputata di Futuro Nazionale e il leghista si sono scontrati prima sul tema dell’energia e del conflitto in Ucraina.

Ma i toni si sono accesi parlando dei video realizzati con l’intelligenza artificiale e comparsi su alcuni account social di Roberto Vannacci.

In uno di questi video si vede il leader di Futuro Nazionale ottenere la grazia per Mario Roggero, in un altro gli oppositori politici come Conte e Schlein vengono “giustiziati” da un gladiatore che ha le sembianze di Vannacci.

Proprio quest’ultimo video portò anche la premier Giorgia Meloni a prendere le distanze: “Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico”, aveva scritto la leader di Fratelli d’Italia.

Ravetto a Molinari: “Vi stiamo svuotando”

“Io capisco il suo astio e l’odio. Sono prodotti che abbiamo ripostato, è satira”, ha detto Laura Ravetto, riferendosi ai video realizzati con AI.

“Io capisco l’odio che avete perché vi stiamo svuotando il partito però dovete calmarvi”, ha aggiunto la neo vannacciana.

“Quel video lo abbiamo ripostato, cosa c’è di male? Il tuo segretario ha fatto i video con le bambole gonfiabili…”, ha aggiunto, in riferimento a un comizio di Matteo Salvini che portò sul palco una bambola gonfiabile raffigurante Laura Boldrini.

“Se non le andava bene poteva non entrare nella Lega, ci ha ripensato troppo tardi”, ha contrattaccato Molinari, riferendosi al “passaggio” recente della Ravetto dalla Lega a Futuro Nazionale.

Molinari e Ravetto, infatti, sono ex colleghi di partito proprio nella Lega.

Chi è Laura Ravetto

Quello dalla Lega di Matteo Salvini a Futuro Nazionale di Robertoi Vannacci non è il solo cambio di casacca di Laura Ravetto.

la deputata, classe 1971, è stata eletta alla Camera per la prima volta nel 2006 con Forza Italia e nel quarto governo Berlusconi è stata Sottosegretario di Stato al Ministero per i rapporti con il Parlamento.

Nel novembre 2020 ha abbandonato Forza Italia per aderire alla Lega di Salvini, con cui è stata rieletta nelle elezioni politiche del 2022.

A maggio 2026, infine, ha annunciato l’addio alla Lega per aderire al movimento politico Futuro Nazionale.