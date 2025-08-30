Scontro frontale sulla superstrada Cassino–Atina, muore il 51enne Marino Viola: altro conducente ferito grave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia sulle strade del Lazio. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lungo la superstrada Cassino–Atina, all’altezza dello svincolo per Casalucense, in zona Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. La vittima è Marino Viola, 51 anni, manager della cartiera Burgo di Sora, molto conosciuto e stimato nella comunità locale.

La dinamica dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la superstrada. L’impatto è stato violento: per Viola non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. L’altro conducente coinvolto, in condizioni gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso in un ospedale di Roma.

La superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi dei Carabinieri e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e auto incolonnate.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto: tra le ipotesi al vaglio, un sorpasso azzardato, un malore o un colpo di sonno che avrebbe portato una delle vetture a invadere la corsia opposta.

Chi era Marino Viola

La vittima, Marino Viola, era un manager della Burgo, storica cartiera di Sora. Figura conosciuta e apprezzata, lascia la moglie Dina, insegnante di lingue, e due figlie. La sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente la comunità sorana.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Tra i primi, quello del sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, che a nome dell’amministrazione comunale ha espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia: “Marino era una persona stimata e benvoluta da tutti. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la nostra comunità”. Il sindaco ha ricordato anche i legami familiari con il consigliere comunale Andrea Biondi, cugino della vittima.

Indagini e pericolosità della Cassino–Atina

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dello schianto e capire come sia stato possibile l’impatto frontale tra le due auto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un sorpasso azzardato, un malore o un colpo di sonno.

Ma l’incidente di Sant’Elia Fiumerapido riaccende anche i riflettori sulla pericolosità della superstrada Cassino–Atina, da tempo al centro delle denunce dei cittadini. Negli ultimi anni numerosi automobilisti hanno segnalato come l’arteria, pur definita “superstrada”, non offra condizioni di sicurezza adeguate: carreggiata ritenuta insufficiente, segnaletica scarsa e soprattutto comportamenti di guida ad alta velocità.

“La Cassino–Atina viene percorsa come fosse una pista di Indianapolis – ha raccontato un automobilista con oltre 40 anni di esperienza su quel tratto – e troppi incidenti, molti dei quali gravi, lo dimostrano. Non è accettabile assistere ancora a tragedie come questa”. Da più parti arriva quindi la richiesta di interventi urgenti di messa in sicurezza, con un rafforzamento della segnaletica, controlli più frequenti e misure di prevenzione per ridurre il rischio di nuove tragedie.