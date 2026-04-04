Scontro frontale sulla Tuscolana a Vermicino tra Roma e Frascati, 2 morti e 3 feriti gravi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due vittime e tre adolescenti ricoverati in gravi condizioni dopo un violento frontale tra due auto a Roma. Una donna e un ragazzo di 16 anni sono morti in un incidente avvenuto nella frazione di Vermicino, nel tratto della via Tuscolana che collega la Capitale con il comune di Frascati.

Scontro frontale sulla Tuscolana: due morti

L’incidente letale è avvenuto nella tarda serata di venerdì 3 aprile sulla Tuscolana, all’altezza dell’incrocio con via Antonino Anile, periferia sud est di Roma.

Come riportato da RomaToday, nel violento impatto frontale tra due auto, su cui sono in corso gli accertamenti, sono morti una donna di 51 anni al volante di una Fiat Punto e il 16enne Damiano Atzeni, che viaggiava sul sedile passeggero della seconda macchina.

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Tre feriti gravi a Vermicino

Le due figlie della vittima di 20 e 11 anni, a bordo dell’auto guidata dalla donna, sono rimaste gravemente ferite e trasportate d’urgenza a Policlinico Umberto I di Roma, dove si trovano ricoverate in prognosi riservata.

Il 19enne alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con la Punto è stato invece portato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti e le due vittime.

Le indagini

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia capitolina, al lavoro sui rilievi per risalire alla dinamica del violento scontro e accertare eventuali responsabilità.

Secondo le ricostruzioni fatte finora, riportate da Il Messaggero, la Fiat Punto guidata dalla donna non si sarebbe fermata al semaforo rosso, per ragioni ancora da chiarire, finendo per scontrarsi con l’auto con a bordo i due ragazzi.