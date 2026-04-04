Scontro frontale sulla Tuscolana a Vermicino tra Roma e Frascati, 2 morti e 3 feriti gravi
Scontro frontale sulla Tuscolana a Vermicino, tra Roma e Frascati: morti un 16enne e una 50enne, ferite le figlie della donna di 20 e 11 anni e un 19enne
Due vittime e tre adolescenti ricoverati in gravi condizioni dopo un violento frontale tra due auto a Roma. Una donna e un ragazzo di 16 anni sono morti in un incidente avvenuto nella frazione di Vermicino, nel tratto della via Tuscolana che collega la Capitale con il comune di Frascati.
Scontro frontale sulla Tuscolana: due morti
L’incidente letale è avvenuto nella tarda serata di venerdì 3 aprile sulla Tuscolana, all’altezza dell’incrocio con via Antonino Anile, periferia sud est di Roma.
Come riportato da RomaToday, nel violento impatto frontale tra due auto, su cui sono in corso gli accertamenti, sono morti una donna di 51 anni al volante di una Fiat Punto e il 16enne Damiano Atzeni, che viaggiava sul sedile passeggero della seconda macchina.
Tre feriti gravi a Vermicino
Le due figlie della vittima di 20 e 11 anni, a bordo dell’auto guidata dalla donna, sono rimaste gravemente ferite e trasportate d’urgenza a Policlinico Umberto I di Roma, dove si trovano ricoverate in prognosi riservata.
Il 19enne alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con la Punto è stato invece portato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.
Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti e le due vittime.
Le indagini
Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia capitolina, al lavoro sui rilievi per risalire alla dinamica del violento scontro e accertare eventuali responsabilità.
Secondo le ricostruzioni fatte finora, riportate da Il Messaggero, la Fiat Punto guidata dalla donna non si sarebbe fermata al semaforo rosso, per ragioni ancora da chiarire, finendo per scontrarsi con l’auto con a bordo i due ragazzi.