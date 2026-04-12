Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito grave

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Tre persone sono morte e una è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto poco prima delle sei del mattina su via Emilia Ovest a Modena. Un autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un’autovettura. A seguito dello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti dal sedime stradale terminando la loro corsa nella scarpata.

Lo scontro a Modena

L’incidente tra l’autocarro e la macchina è avvenuto poco prima delle 6 del mattino, all’altezza del civico 1700, per cause ancora in corso di accertamento.

I veicoli si sono scontrati frontalmente e sono usciti fuori strada. L’auto viaggiava in direzione Reggio Emilia.

ANSA

Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, giunte immediatamente sul posto, hanno operato con attrezzature idrauliche per estrarre i quattro occupanti intrappolati tra le lamiere della vettura.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra Marzaglia e Cittanova.

I soccorsi

Nonostante la tempestività dei soccorsi per tre degli occupanti il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il quarto passeggero è stato estratto vivo ma in gravi condizioni ed è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.

Tratto di strada temporaneamente chiuso

La via Emilia Ovest è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.