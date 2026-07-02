Scontro frontale tra carabinieri e auto a Montebelluna, due agenti gravi dopo l'incidente sulla provinciale
Le prime informazioni sullo scontro frontale tra una gazzella dei carabinieri e un'auto avvenuto a Montebelluna, nella provincia di Treviso
A Montebelluna c’è stato uno scontro frontale tra una pattuglia dei carabinieri e un’auto. Due agenti sono ricoverati in gravi condizioni di salute all’ospedale di Treviso, in terapia intensiva e prognosi riservata. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale ha riportato ferite giudicate di media gravità, mentre gli altri occupanti non sarebbero gravi.
- La ricostruzione dello scontro frontale a Montebelluna
- Due carabinieri in gravi condizioni per l'incidente a Montebelluna
- Come stanno gli occupanti dell'auto
La ricostruzione dello scontro frontale a Montebelluna
L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 20 di mercoledì 1° luglio in via Villette (SP100) a Montebelluna, nella strada che porta a Falzè.
In base alla prima ricostruzione sull’incidente stradale riportata da Il Gazzettino si è trattato di uno scontro frontale tra una gazzella con a bordo due carabinieri uscita per un intervento e con le sirene attive e un’automobile su cui viaggiavano quattro persone (una famiglia con due bambini). L’impatto, descritto come “violentissimo”, sarebbe avvenuto mentre l’auto su cui viaggiava la famiglia era in fase di sorpasso. Avrebbe invaso la corsia opposta.
Due carabinieri in gravi condizioni per l’incidente a Montebelluna
Sul luogo dell’incidente, oltre al personale Suem 118, è intervenuta anche la Polstrada di Vittorio Veneto a cui sono stati affidati i rilievi di rito.
I due carabinieri, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, sono stati ricoverati all’ospedale di Treviso, in terapia intensiva e in prognosi riservata. Le loro condizioni di salute sono giudicate gravi.
Come stanno gli occupanti dell’auto
Il conducente dell’automobile che si è scontrata frontalmente con la gazzella dei carabinieri è stato ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale di Conegliano.
La donna e i due figli che viaggiavano con lui sono stati portati, invece, all’ospedale di Montebelluna.
Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sarebbero considerate gravi.