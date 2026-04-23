Scontro frontale tra due treni in Danimarca a Kagerup, diversi feriti nell'incidente: attivato l'elisoccorso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro tra due treni regionali in Danimarca, a Kagerup, a circa 50 km a nord di Copenaghen: secondo la polizia e i servizi di emergenza locali, ci sarebbero diversi feriti. “Abbiamo ricevuto l’allarme esattamente alle 6.30 del mattino”, ha detto all’Afp Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza. “Si è trattato di una collisione frontale e ci sono feriti tra i passeggeri. Tutti i passeggeri sono stati evacuati dal treno”, ha aggiunto. I media riferiscono che le persone ferite sono almeno 17, alcune delle quali in condizioni critiche.

Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: ci sono feriti

Secondo le autorità danesi, quattro persone sono in condizioni critiche e in totale si contano almeno 17 feriti. Dopo l’incidente, avvenuto alle 6:30 di giovedì 23 aprile, tutti i passeggeri sono stati evacuati e i feriti trasportati negli ospedali.

I viaggiatori rimasti illesi sono stati radunati in un’area di raccolta. Sul luogo dello scontro sono giunte numerose ambulanze e squadre di soccorso.

ANSA

In particolare, sul posto sono intervenute sette ambulanze, due veicoli di emergenza, due auto mediche, tre mezzi per il trasporto sanitario e un coordinatore dei soccorsi. Inoltre sta operando un elicottero militare.

“Abbiamo impiegato 15 mezzi dei vigili del fuoco con un totale di 40 operatori”, ha spiegato Tim Simonsen, nel riferire gli aggiornamenti sui soccorsi.

Simonsen ha aggiunto che al momento non si è ancora in grado di chiarire le cause dell’incidente.

Ha inoltre sottolineato che spetterà alla polizia e alla Commissione investigativa per gli incidenti nel trasporto aereo e ferroviario stabilire che cosa sia successo.

Traffico in tilt e testimonianze

La strada principale della zona è stata chiusa al traffico e si registrano forti disagi alla circolazione. Sospesa la linea ferroviaria. Sono stati attivati bus sostitutivi.

La polizia ha avviato i rilievi tecnici per risalire alle cause dell’incidente. Un testimone presente sul posto ha riferito che alcuni passeggeri sono subito stati ascoltati dalle forze dell’ordine, che stanno indagando per fare luce sulla dinamica che ha generato lo scontro tra i due treni.

L’aiuto offerto dalla Svezia

Il premier svedese Ulf Kristersson ha offerto il suo supporto alla collega danese: “Questa mattina ho contattato il primo ministro danese Mette Frederiksen per offrire l’aiuto della Svezia nella gestione del tragico incidente ferroviario” ha dichiarato Kristersson.