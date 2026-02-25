Scontro in conferenza tra Bambole di Pezza e giornalista a Sanremo, "paura di essere uccise e stuprate"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Conferenza stampa con polemica a Sanremo, protagonisti le musiciste del gruppo Bambole di Pezza e un giornalista rappresentante della sala web radio-tv locali. Quest’ultimo ha fatto delle esternazioni provocatorie, affermando che in Italia c’è la parità dei sessi e che le donne che hanno dei partner comandano in casa. Affermazioni a cui la rock band femminista ha replicato in modo deciso e puntuale.

Sanremo, scontro in conferenza stampa tra le Bambole di Pezza e un giornalista

“Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna. A casa mia comanda mia moglie. Cioè, in tutte le case”, ha esordito il giornalista.

“Vi sfido a dire – ha aggiunto – che se avete un compagno, non comandate voi. Dai, eh! Non è una società patriarcale la nostra. La parità c’è”.

“Lei – la risposta di una musicista della band – fa dibattito sul tema del nucleo familiare e finge che una donna abbia potere perché ha potere in casa. Noi non vogliamo potere in casa, noi vogliamo potere ovunque”.

Una risposta convincente che ha innescato un fragoroso applauso di molte persone presenti alla conferenza.

La band femminista: “Le donne hanno paura a uscire di casa, questa non è parità””

“Il potere lo avete anche fuori”, ha sostenuto il giornalista, provocando un’altra replica piccata del gruppo rock tutto al femminile: “Abbiamo paura a uscire di casa e di essere uccise stuprate, questa non è parità”.

“Le donne oggi lavorano fuori casa tanto quanto gli uomini”, ha incalzato il giornalista.

“Ci sono dei dati soggettivi e dei dati oggettivi – ha spiegato una musicista della band -. Ad esempio è oggettivo che ancora non ci sia la parità di stipendi, si può andare a vedere benissimo guardando le ricerche che lo dimostrano”.

“Anche io sono stuprato”, ha ribattuto il giornalista.

“Non è una questione che gli uomini non possano subire violenze, nessuno dice questo. Qui si tratta semplicemente della differenza tra un problema di qualcosa che può capitare e un problema sistemico radicato in 6mila anni di storia dell’umanità mondiale”, ha ribattuto il gruppo.

Bambole di Pezza, chi sono le componenti della band

Le componenti del gruppo sono nate e vivono a Milano. La band è composta da Martina Cleo Ungarelli (voce), Federica Xina Rossi (batteria e cori), Caterina Dolci “Kay” (basso e cori), Dani Piccirillo (chitarra e cori) e Morgana Blue (chitarra solista).

In un’intervista rilasciata a SkyTg24, le musiciste hanno spiegato la scelta del nome particolare del gruppo: “Bambole di Pezza? Si tratta di un oggetto artigianale cucito a mano, fatto anche di scarti, ha la grettezza materica che si contrappone alle bambole fatte in serie”.

“Noi siamo cucite insieme per avere una seconda vita, è il nostro patchwork. Il nostro esempio sono le Riot Grrrl, un movimento di nicchia nel periodo del Grunge che portava messaggi molto forti. Quindi donne emancipate, libere e femministe“, hanno concluso.