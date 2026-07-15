Scontro in diretta tv in Spagna tra la giornalista Montero e il conduttore Cintora: "Non mi umilierai più"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Clamoroso scontro in diretta tv in Spagna: Marta Gómez Montero lascia in lacrime lo studio del programma “Malas Lenguas” dopo un durissimo scambio con il conduttore Jesús Cintora, accusandolo pubblicamente di “umiliarla”. Il caso spacca l’opinione pubblica spagnola e arriva fino in Parlamento. Dopo le scuse di Cintora e del presidente RTVE, i due si sono ritrovati in video 48 ore dopo, sigillando la pace.

Spagna, scontro clamoroso in diretta tv

Un dibattito acceso, durante un talk show, riuscito a provocare un abbandono in diretta tv e trasformarsi in caso nazionale, arrivato fino ai banchi del Parlamento in Spagna.

È quanto accaduto sabato 11 luglio nello Studio 4 di Prado del Rey, sede della televisione pubblica spagnola, durante la puntata serale di “Malas Lenguas”, condotta da Jesús Cintora.

Al centro dello scontro, la giornalista e opinionista Marta Gómez Montero, intervenuta per sostenere la posizione del leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo, che nei giorni precedenti aveva definito “cancro” l’assenteismo fraudolento.

La reazione di Montero

Quando le voci degli ospiti si sono sovrapposte in studio, la conduttrice ha reagito con nervosismo crescente. Ripresa la parola, invece di rispondere ha scelto di chiudere pubblicamente i conti con il conduttore: “Non rispondo, ho deciso che non mi umilierai più. Fino a oggi ho retto per pagare le bollette, per i miei figli, ma oggi non ce la faccio più”.

Poi il riferimento letterario, tratto da “Nessuno scrive al colonnello” di García Márquez, in cui la protagonista chiede al marito cosa mangeranno: “M**da” le risponde lui. “Ecco, Cintora, stasera preferisco mangiare merda”, ha concluso Gómez Montero prima di togliersi il microfono e lasciare lo studio.

Le immagini hanno iniziato a circolare sui social quasi in tempo reale, dividendo il pubblico spagnolo. Non sono mancati gesti di solidarietà professionale: il conduttore Antonio Naranjo ha offerto pubblicamente alla giornalista una poltrona nel suo programma su Telemadrid, mentre la scrittrice Pilar Eyre ha osservato come, nei dibattiti televisivi, le voci maschili tendano strutturalmente a prevalere su quelle femminili.

Il caso ha rapidamente superato i confini della cronaca dello spettacolo, approdando in Parlamento, dove è stato chiamato in causa anche il presidente di RTVE José Pablo López, già coinvolto nelle polemiche sulla gestione pubblico-privata dell’emittente, il quale si è scusato con il pubblico per l’accaduto.

Il Partito Popolare ha espresso vicinanza alla giornalista, così come la presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso, che ha criticato duramente l’uso dei media pubblici da parte del governo.

Le scuse di Cintora e la pace

Cintora è infine corso ai ripari su X: “Su Malas lenguas ci sarà sempre spazio per tutte le opinioni. Dopo le scuse private, voglio fare le mie scuse pubblicamente per l’episodio a Marta Gómez Montero, che continua a essere la benvenuta nel programma di cui è ospite e collaboratrice da tanto tempo”.

Il weekend di polemiche si è chiuso lunedì, con il ritorno in video della giornalista al fianco del conduttore. Montero si è dichiarata “tranquilla e confortata dall’atteggiamento tuo e del presidente. Siamo umani, ma ciò che conta non sono io, è il pubblico. Andiamo avanti con ciò che è importante”. E con una stretta di mano, pace è stata fatta.