Scontro in Senato tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia, scintille sulla riforma Rai: "Spegnete il microfono"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scintille al Senato all’inizio dell’esame del decreto Sicurezza. Barbara Floridia del M5s ha solleva la questione sulla riforma della Rai e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli che stava presiedendo l’Aula, ha replicato dicendo che la questione non era all’ordine del giorno. I toni si sono alzati e la seduta è stata sospesa per qualche minuto.

Lo scontro tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia

All’inizio dell’esame del decreto sicurezza in Senato, la senatrice del M5s, Barbara Floridia, ha preso la parola.

La senatrice, che guida la commissione di Vigilanza Rai, ha ricordato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul fatto che “è inaccettabile” che la Commissione di vigilanza non sia in grado di esercitare i suoi compiti.

ANSA

Barbara Floridia ha impostato il suo intervento proprio su questo punto, scatenando la reazione di Licia Ronzulli, vicepresidente di turno di Forza Italia.

Cosa ha detto Barbara Floridia

“Sul tema dell’umiliazione del Parlamento vorrei riportare qui le parole di ieri del presidente della Repubblica”, ha detto la Floridia.

Immediata l’interruzione: “No, scusi, non ho capito, non sento bene”, è intervenuta la Ronzulli nel tentativo di tornare alla discussione del decreto Sicurezza.

E una volta capito che la Floridia era tornata sul tema della riforma Rai, la Ronzulli ha chiuso ogni discorso con fermezza: “No mi dispiace, non è all’ordine dei lavori”.

Scintille sulla riforma Rai: “Spegnete il microfono”

“Andiamo avanti, spegnete il microfono”, ha poi tuonato la Ronzulli. E i toni si sono accesi: “Intanto si calmi perché di vedere questa sceneggiata dove lei mi urla addosso non mi sta bene”, ha aggiunto la la vicepresidente del Senato.

“Io la faccio parlare se lei va al punto, se fa una premessa che non riguarda l’ordine dei lavori non la faccio parlare“, ha detto ancora.

“In quest’Aula non arriva una riforma fondamentale che è la riforma Rai”, ha insistito la Floridia, facendo scattare la definitiva interruzione del discorso da parte di Licia Ronzulli.

La protesta delle opposizioni: “Censura”

Immediate le proteste dell’opposizione, con qualcuno che ha parlato di “grave censura”.

Alcuni hanno contestato il modo di condurre l’Aula da parte di Licia Ronzulli e il clima di discussione è proseguito al punto che la seduta è stata sospesa per 5 minuti.

Raffaella Paita di Italia Viva ha denunciato l’inadeguata gestione della collega di Forza Italia: “Si chieda perché solo quando c’è lei a presiedere accadono sempre di questi episodi”, ha detto.

Sulla riforma della Rai Mattarella aveva detto: “Non è accettabile che, dopo un anno e mezzo, al servizio pubblico nazionale manchi ancora l’assetto dei propri organi amministrativi e che la commissione di Vigilanza non sia in grado di esercitare i suoi compiti”.