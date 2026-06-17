Scontro in tv tra Costamagna e Vannacci sulla pensione a 56 anni: "Privilegiato", "Continua la filippica"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Scontro in televisione tra Luisella Costamagna e Roberto Vannacci nel corso del programma È sempre Cartabianca, dove entrambi sono stati ospiti. Lei gli ha dato del “privilegiato” per essere andato in pensione a soli 56 anni, ma anche del “voltagabbana” dopo l’addio alla Lega e la mancata dimissione da europarlamentare. Il generale ha replicato alla giornalista: “Continua la filippica”.

Lo scontro tra Costamagna e Vannacci

All’inizio del collegamento con Roberto Vannacci, Bianca Berlinguer gli ha chiesto come ci si può fidare di alcuni parlamentari che sono entrati in Futuro Nazionale dopo aver cambiato svariati partiti.

“Io sono estremamente orgoglioso, ho sempre lavorato con i rifiuti, con quelle persone che erano scartate dagli altri”, ha detto il generale spiegando di credere che “ognuno di noi abbia un talento”.

“Io li ho chiamati la sporca dozzina“, ha aggiunto dichiarando che “sono pronti a fare di tutto per il proprio leader”.

“Nel film La sporca dozzina erano tutti condannati all’ergastolo che sono stati presi per condurre una missione pericolosissima. È esattamente la missione, dal punto di vista politico, di questa dozzina”, ha spiegato.

Vannacci ha poi criticato il centrodestra che, secondo lui, non rispecchierebbe i valori puri della destra.

Proprio su questo punto, Luisella Costamagna ha sottolineato che il generale e la sua cosiddetta “sporca dozzina” fanno parte del centrodestra e sono stati eletti nelle fila del centrodestra.

“Si rimpallano la responsabilità, lui (Vannacci, ndr) dice che sono troppo di sinistra, loro dicono che lui fa da quinta colonna della sinistra”, ha detto la giornalista.

L’attacco sulla remigrazione

Costamagna ha poi detto di voler andare al cuore del programma del partito di Vannacci che è la remigrazione.

La giornalista ha specificato che “remigrazione” è un termine nuovo che si riferisce a una cosa nota da tempo e “prevista dal nostro ordinamento”.

“Vannacci, in quanto etimologicamente dal greco xenofobo confesso, la chiama deportazione – ha detto Costamagna – ma al di là della propaganda vorrei che rispondesse concretamente su come fare rimpatriare tutti gli immigrati irregolari che sono in Italia”.

Secondo i calcoli citati dalla giornalista, gli immigrati irregolari nel paese sarebbero attualmente oltre 300mila e il costo stimato dal ministero dell’Interno per un rimpatrio sarebbe di 3.600 euro a persona. A ciò si aggiungerebbero altre spese e soprattutto gli accordi con i paesi di origine delle persone da rimpatriare.

Poi Costamagna ha attaccato Vannacci chiedendogli: “In cosa è diverso da Salvini che promise 600mila rimpatri e non riuscì a farli”.

Il leader di Futuro Nazionale ha replicato: “Io sono un politico e sono qui per dare degli indirizzi. Come si fa la remigrazione che è un processo sicuramente lungo? Esattamente come si mangia un elefante, un boccone alla volta“.

Il botta e risposta sui privilegi

Costamagna ha poi definito Vannacci un “privilegiato” perché andato in pensione dall’esercito a 56 anni con un assegno corposo a cui si aggiunge lo stipendio da parlamentare.

“Voglio chiedergli, sulle pensioni, come si concilia questo indubbio privilegio con la maggioranza dei pensionati italiani a cui il partito di cui faceva parte, la Lega, aveva promesso che avrebbero eliminato la legge Fornero e ora devono andare in pensione a oltre 67 anni”, ha chiesto la giornalista dondogli poi del “voltagabbana” per il fatto di non aver lasciato la poltrona da europarlamentare dopo aver abbandonato la Lega, con cui era stato eletto.

“Continua la filippica – è la risposta di Vannacci – intanto non è un privilegio perché se lo fosse ci sarebbe la coda lunga chilometri negli uffici reclutamento delle forze armate. Sulle dimissioni, io sono una persona democratica e non ho vincolo di mandato e sono stato eletto dal popolo italiano. Io e la sporca dozzina abbiamo responsabilità nei confronti del popolo che ci ha eletti e non nei confronti del partito”.