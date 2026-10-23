Scontro in tv tra Luca Sommi e Alan Friedman: "A dare del filo-putiniano si prendono querele", "Cafone"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro tra i giornalisti Luca Sommi e Alan Friedman a Omnibus, talk di La7: gli animi si sono scaldati mentre si stava parlando della guerra in Ucraina e di Vladimir Putin. Da un lato Friedman che ha parlato di filo-putiniani, dall’altro Sommi che, sentendosi attaccato, ha invitato il collega a fare attenzione nell’usare certi termini, perché si rischiano querele. La discussione è degenerata rapidamente in un ruvido botta e risposta.

Omnibus: scontro tra i giornalisti Alan Friedman e Luca Sommi

Dopo che Sommi ha parlato dello scenario europeo e della guerra in Ucraina, ha preso parola Friedman. “Che qualche filo putiniano difenda Putin non è una sorpresa che sia un giornalista di propaganda del Cremlino o che sia un politico di destra…”, ha dichiarato il giornalista americano.

“Attenzione a dare dei filo-putiniani perché si beccano le querele e poi le si pagano. Ti invito alla cautela nell’usare certi termini”, ha chiosato Sommi.

ANSA

“Mi sta minacciando?”, la reazione di Friedman.

Immediata la risposta di Sommi: “Li hanno già usati a lungo certi termini e poi hanno pagato copiosamente per aver dato dei filo-putiniani a coloro che si interrogano sulle questioni. Lo dico così, per rinfrescarti le idee”.

Friedman contro Sommi: “Cafone”

“Da una persona come te, questo è talmente da cafone”, ha tuonato Friedman che ha aggiunto: “Io non sono qui per litigare e non credo di aver nominato nessun giornale. Attenzione signor avvocatino…”

Il giornalista italiano non ha mollato la presa: “Hai detto giornalista filo-putiniano e avevo appena detto che un conto è esultare perché l’Europa va male, ovvio c’è una guerra, un conto è avere l’intromissione di Putin…”.

Il conduttore Gerardo Greco ha provato a riportare la calma, senza ottenere il risultato sperato. I due ospiti, infatti, hanno continuato a punzecchiarsi.

Il “consiglio non richiesto” di Sommi al “caro Alan”

“Ho fatto il nome di un giornale? Mi querela per aver parlato genericamente?”, ha incalzato Friedman, con Sommi che ha subito ribadito quanto detto poco prima: “Ho detto solo attenzione che si prendono querele a dare dei filo-putiniani. Un consiglio non richiesto, caro Alan”.

“Io volo alto e non scendo a questi livelli bassi. Ho parlato genericamente dei putiniani in Italia senza nominare nessuno, signorino… Piccolo signore”, ha concluso il giornalista americano.