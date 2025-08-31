Scontro Italia-Francia, Bayrou accusa di “dumping fiscale”. Per Palazzo Chigi si tratta di parole "infondate"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A una settimana dal voto di fiducia sul suo governo, il primo ministro di Francia Francois Bayrou ha indicato l’Italia come cattivo esempio di politica economica, in quanto attuatrice di “dumping fiscale”. Le parole del premier d’Oltralpe sono state additate come “dichiarazioni infondate” da Palazzo Chigi e hanno attirato le critiche di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Le accuse di Bayrou all’Italia

L’8 settembre l’Assemblea Nazionale sarà chiamata a votare la fiducia al governo presieduto da Francois Bayrou.

A causare lo scontro tra opposizioni, la politica fiscale proposta dal premier per contrastare il rischio deficit.

ANSA Il primo ministro francese Francois Bayrou

Tornando sull’argomento di fronte alla stampa, Bayrou addita l’Italia come esempio di un Paese che incoraggia il “nomadismo fiscale”.

Riferendosi ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia o rimpatria dopo anni all’estero, il francese accusa Roma di “dumping fiscale”.

Il dumping è la pratica di offrire regimi fiscali estremamente vantaggiosi, con aliquote basse o nulli, con l’obiettivo di attrarre imprese e capitali stranieri.

La risposta di Palazzo Chigi

Tempestiva è arrivata la risposta di Palazzo Chigi che in una nota definisce “totalmente infondate” le affermazioni di Bayrou.

“L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione” si legge.

Rimarcando che “l’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee”.

Ricorda il Governo guidato da Giorgia Meloni, l’Italia “ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia”.

Infine: “L’Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti ‘paradisi fiscali europei’, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse”.

Prosegue lo scontro con la Francia

Alle parole del primo ministro francese risponde direttamente anche la Lega, con una nota autonoma. Il partito guidato da Matteo Salvini scrive che “l’attacco all’Italia è grave e inaccettabile, ai suoi imprenditori e ai suoi lavoratori”.

Il Carroccio definisce quello francese un governo “ormai in piena crisi”, cui lasciare “nervosismo e polemiche”. Noi, scrivono gli esponenti leghisti, “preferiamo lavorare”.

Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato commenta che “un certo tipo di sinistra francese si rivela tutt’altro che europeista”.

Il vicepremier Antonio Tajani, in un’intervista al Messaggero anticipata da AdnKronos, si dice “sbalordito” da “un’accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato”.

La tensione tra Italia e Francia era stata alimentata, nei giorni scorsi, dai duri commenti di Matteo Salvini alle idee di Macron sulla guerra in Ucraina.