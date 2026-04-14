Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: "Porta rispetto, non sei conduttore"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Momento di tensione tra Italo Bocchino e Massimo Giannini nel corso dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7. Nel corso dell’appuntamento di lunedì 13 aprile, infatti, il politico nonché direttore del Secolo d’Italia e l’editorialista de La Repubblica si sono scontrati discutendo sul vincitore delle elezioni in Ungheria e su un video girato a gennaio da Meloni. Bocchino, dopo essere stato interrotto da Giannini, si è rivolto verso il giornalista ricordando di portare rispetto alla conduttrice e Gruber, dal canto suo, è intervenuta facendo spegnere i loro microfoni per permettere di andare avanti con la trasmissione.

Tensione Bocchino-Giannini da Gruber

Il terreno di scontro è stato quello del vincitore delle elezioni in Ungheria. Parlando di Orban e Magyar, infatti, si sono accesi gli animi.

Difendendo la posizione di Meloni e l’amicizia della premier con Orban, Bocchino si è detto contento della vittoria di Magyar che rappresenta una destra più popolare e europeista in Ungheria, ma interrotto da Giannini ha sbottato.

“Devi far parlare, tu non sei conduttore qua sei un ospite” gli ha ricordato, girandosi verso Gruber e ricordando al collega giornalista di “portare rispetto alla conduttrice”.

Giannini provoca Bocchino sul video di Meloni

Giannini, ribadendo il massimo rispetto nei confronti di Gruber, ha però rincarato la dose provocando Bocchino.

Il giornalista, infatti, ha cercato di far accendere l’avversario nella discussione rispolverando un video di propaganda di Orban.

Nel filmato, con vari ospiti politici tra cui Marine Le Pen e Netanyahu, c’è infatti anche la comparsa di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Giannini ha chiesto delucidazioni sulle motivazioni che hanno portato Meloni a partecipare al video di propaganda elettorale: “Lo ha fatto perché è amica di Viktor (Orban, ndr) e la politica non c’entra?”.

Ira Bocchino e intervento di Gruber: “Vi tolgo la parola”

Messo alle strette, Bocchino ha confermato che il lato politico è presente per quel video, ma perché Orban “è uno di destra”.

Ma all’ennesima interruzione di Giannini ha reagito: “Ma fai parlare le persone...”.

Gruber, stufata del continuo batti e ribatti tra i due, ha chiesto a Bocchino di chiudere l’intervento, cosa che ha fatto arrabbiare ancor di più il direttore del Secolo d’Italia: “Ma riprendi me che chiedo di parlare? Devi riprendere lui”. E la conduttrice ha chiuso lo scontro, togliendo a entrambi la parola.